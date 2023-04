Hockey su ghiaccio: Spettacolo ad Aosta per il Torneo Internazionale Gladiators

Nello scorso fine settimana si è svolto ad Aosta il torneo internazionale Gladiators riservato alle categorie under 9 e under 11, con 24 squadre provenienti da Italia, Francia e Svizzera che si sono affrontate sul ghiaccio in match di 18 minuti, in gironi all'italiana, per un numero complessivo di 168 incontri. Nella categoria under 9 i Gladiators-Varese, (continua la stretta collaborazione sportiva con gli amici lombardi), hanno portato sul ghiaccio 3 Teams denominati Gladiator Neri, finali vincitori del torneo a loro dedicato, i Gladiators-Varese bianchi e i Gladiators giovani, che raccoglievano ragazzi dell'avviamento al loro primo impatto con l'hockey agonistico.

Nella prima fase del torneo gli svizzeri del Rivers hanno dominato il girone A ed i compatrioti del Monster (selezione dei migliori giocatori tra Ginevra e Losanna) hanno dominato il girone B determinando la composizione dei gironi di qualificazione alle finali: grande rimonta dei Gladiators Neri che hanno agguantato la finale, vinta sul Monster (CH) con il risultato di 5 a 4.

Per il torneo under 11 si sono affrontate 14 squadre che hanno portato alla finale tutta italiana Bolzano contro Como che ha visto prevalere 6 a 1 gli altoatesini. In questa categoria le squadre schierate dalla compagine Gladiators-Varese erano due e hanno visto il team Neri perdere la finalina terzo-quarto posto contro gli svizzeri del Rivers.

I risultati sono doverosamente qui riportati per l'impegno profuso dagli atleti e dall'organizzazione tutta. Il primo obiettivo degli organizzatori, capeggiati dall'instancabile Giovinazzo, è stato tuttavia quello di far divertire circa 200 ragazzi per tre giorni sul ghiaccio e fuori dal ghiaccio, in sfide di tiri, di potenza e precisione. C'è stata inoltre la piacevole possibilità di visitare Aosta a bordo del trenino messo a disposizione dall'amministrazione comunale.

A divertirsi sono stati anche i genitori - accompagnatori, sottoposti ad una sfida gastronomica (ogni Team doveva portare ed offrire nella cena condivisa di sabato prodotti tipici della propria zona) e una sfida sugli spalti per il tifo più simpatico e corretto. La sfida gastronomica è stata facilmente vinta dal Fanano che ha portato in tavola i prodotti Emiliani. Il premio per il tifo è stato assegnato al numerosissimo pubblico di Bolzano.

Durante la premiazione, davanti alle più alte autorità regionali e comunali, si è trovato modo di dedicare qualche minuto per celebrare, anche ad Aosta, la conquista dello scudetto da parte del team Gladiators under 17.

L'hockey non si ferma:

in nazionale U18 stanno giocando Gesumaria e Garau, di rientro dagli Stati Uniti. In U16 sta giocando Lenta. Marta Mazzocchi, di rientro dagli States, si sta apprestando a giocare i mondiali femminili in Corea.