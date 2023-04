Le felicitazioni dell’Amministrazione comunale per il titolo di campione d’italia conseguito dall’Hc Aosta Gladiators u 17

L’Amministrazione comunale intende esprimere le proprie più sentite congratulazioni all’Asd Hc Aosta Gladiators la cui formazione Under 17 si è laureata Campione d’Italia avendo sconfitto per 8 a 4, nel tardo pomeriggio di ieri allo Stadio del ghiaccio di Appiano (Bolzano), la locale formazione dell’Hc Eppan.





«Per la nostra città - commenta l’assessora allo Sport, Alina Sapinet - il trionfo conseguito dalla società aostana è motivo di grande orgoglio, e desideriamo, dunque, congratularci con gli atleti, con tutto lo staff tecnico e dirigenziale e, per primo, con il coach e presidente Luca Giovinazzo che, da diversi anni, mantiene vitale nel capoluogo la pratica di una delle discipline più apprezzate e tradizionalmente vincenti nel novero dello sport valdostano quale l’hockey su ghiaccio.

Quanto prima saremo onorati di ricevere la squadra nell’Hôtel de Ville per poterle manifestare di persona tutta la nostra soddisfazione per il successo ottenuto in Alto Adige, e ringraziarli per il contributo dato all’immagine del capoluogo regionale.

Peraltro, la vittoria dei Gladiators U17 giunge in un periodo in cui si è molto detto e scritto dell’abbandono da parte dell’Amministrazione comunale dell’interesse per futuro del Palaghiaccio, mentre, al contrario, anche la grande e produttiva attività che si svolge al suo interno in tutte le discipline, testimoniata da quest’ultimo prestigioso titolo ottenuto dagli hockeisti, rafforza la nostra volontà, sempre manifestata, di trovare le risposte corrette e sostenibili per dare un futuro duraturo a tutto il movimento».