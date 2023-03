Hochey su ghiaccio: Gladiators Aosta, l'under 17 vince la semifinale di andata dei playoff

Fine settimana agrodolce per le compagini giovanili del'HC Gladiators Aosta: analizziamo cosa è successo nelle due giorni appena trascorsa,

UNDER 17

HC GLADIATORS - HC VIPITENO/BRESSANONE 7-3

Andata di semifinale play off scudetto messa in saccoccia dai ragazzi magnifici di coach Giovinazzo. Si scende sul ghiaccio determinati, padroni del gioco, senza subire nessun rischio, tanto che bastano soli 37 secondi perché i padroni passino in vantaggio grazie ad un tiro - bomba dalla blu di De Santi. 7 minuti dopo Mazzocchi, assistito ancora da De santi, alla fine di un power play, porta a 2 i gol degli aostani.

Il secondo tempo inizia con una doccia fredda. Gli alto atesini segnano il 2-1 a 33 secondi da inizio drittel e raffredda il motore degli aostani, che appaiono più lenti, impacciati, timorosi. Gli ospiti colpiscono anche un pallo e solo la bravura del goolie nostrano Lamberti mantiene il risultato in vantaggio per i Gladiators. A fine drittel Gesumaria, con una prodezza, realizza il 3-1 da dietro porta e rilassa il numeroso pubblico presente sugli spati. Il terzo inizia inizia con il medesimo incubo del secondo: dopo soli 13 secondi il Bressanone realizza il 3-2.

La reazione dei Gladiators, questa volta, è tuttavia veemente. Al 41simo Carbone (in power play) al 43simo Fraschetta riportano il tutto su un più tranquillo 5-2. Al 46simo gli ospiti provano una reazione d'orgoglio, realizzando il 5-3, ma un finale imperioso dei Gladiators spegne ogni velleità degli alto atesini con i gol di Badoglio e Luca Torchio.

Return match martedì in trasferta.

UNDER 15

HC GLADIATORS - HC PINEROLO 3-8

Match di rincorsa per i ragazzi di coach Piccono che, contro la corazzata Piemontese, reggono solo 30 minuti. Dopo il vantaggio del Pinerolo, Luca Torchio al 13simo impattta 1-1. Ancora Luca Torchio, realizza il 2-2. Tra il 29simo ed il 32simo il Pinerolo realizza la tripletta che spegne il match. Tansi cerca di ridare coraggio ai Gladiators 5-3. Ma nel terzo tempo scendono sul ghiaccio solo i pinerolesi, che chiudono il match sul 8-3.

UNDER 11

Raggruppamento alla Patinoire di Aosta con i giovani Gladiators che riescono a vincere contro Valpellice e Real Torino e vengono sconfitti da Pinerolo a e Pinerolo B (oggi indigesti per le squadre aostane). Di partita in partita si è potuto vedere la crescita del gioco di squadra: ad emergere non è il singolo, ma il gruppo e questo fa ben sperare per i prossimi impegni che vedranno i giovani gladiatori disputare diversi tornei internazionali

UNDER 9 - TORNEO COMO

Aostani impegnati assieme agli amici di ghiaccio del Varese nel toneo lariano (risulteranno sesti alla fine): il sodalizio tra le due società risulta essere sempre più fruttuoso, capace di realizzare gioco ed armonia di gruppo, nonostante le centinaia di km che separano le diverse sedi di allenamento. C'è stato spazio anche per i più piccoli, le nuove leve, prestate al Chiavenna, per permettere ai lombardi di disputare il torneo: ottimo l'esordio del portierino Ramolivaz, che potrà essere di aiuto alla ormai solida Carere, goolie ufficiale.