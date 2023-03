La gara Monte Zerbion cambia nome e diventa "Memorial Vicquéry La Randò"

Victor Vicquéry ha sempre amato le sfide e le attività sportive, meglio se endurance. E ha sempre lavorato con passione ed entusiasmo come professore di sala dell’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste, eccellenza regionale. Dopo la tragica scomparsa del professionista stimato e conosciuto da tutti, gli organizzatori del Monte Zerbion hanno deciso - in accordo con la compagna Nicole e gli amici - di istituire un trofeo dedicato al 44enne di Gressoney-La-Trinité.

La Skyrace di 22 chilometri (2.200 metri D+/D-) assegnerà dunque anche il Memorial Vicquéry, che andrà all’atleta più giovane che parteciperà alla gara regina del ricco programma previsto per sabato 13 maggio. Un modo per ricordare Victor, capace di vivere ogni singolo istante, ripetendo come un mantra il suo motto: “Enjoy the life”.

E ci sarà un momento particolare anche durante la Monte Zerbion Randò (5 chilometri), la prova enogastronomica non competitiva che toccherà i luoghi simbolo di Châtillon e transiterà nel cuore proprio delle due sedi dell’École Hôtelière, dove Victor lavorava. Un motivo in più, dunque, per istituire il memorial che sarà consegnato durante la cerimonia di premiazione di metà pomeriggio.

Intanto mancano poco più di due mesi alla seconda edizione di Monte Zerbion Skyrace e Vertical e l’organizzazione sta entrando nel vivo dei preparativi. Tra qualche settimana inizierà l’ispezione dei sentieri e la sistemazione dei tratti più sconnessi.

Procedono le iscrizioni alle due prove skyrace, ai due vertical e alla Randò non competitiva che resteranno aperte sul sito di wedosport.net fino al 30 aprile. Già arrivate adesioni di atleti provenienti da Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna e Svizzera. Sabato 13 maggio anche le prove per i più piccoli, a completare una giornata di sport e divertimento aperta a tutti.