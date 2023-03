Ginnastica: Olimpia Aosta, le squadre maschili e femminili impegnate a Ravenna

Questo venerdì a Ravenna le due squadre, una maschile e una femminile, dell’Olimpia Aosta si cimenteranno nella seconda prova del Campionato Nazionale di Serie B.

La squadra femminile - composta dalle valdostane Sofia Chiumello, Martina Saroglia, Claire Savoye e Annie Désandré, oltre a Elisa Piccolini (Pro Novara) e Nelly Rusu (Energym Bologna) - aveva ottenuto un buon sesto posto nella prima prova.

La squadra maschile - formata da Luca Massetti (Forza e Costanza Brescia), Federico Marchesi (Pietro Micca Biella) e Cristiano Proietti (Ginnastica Eur Roma) e dal valdostano Lorenzo Mattana (nella foto sopra) - spera in un riscatto rispetto ad una prima tornata al di sotto delle aspettative.

Con loro in campo la Responsabile tecnica Claudia Iacona e l’istruttore Eric Centelleghe per la femminile e il Responsabile tecnico Andrea Dondeynaz per la maschile.