Hochey su ghiaccio: Gladiators under 17 supera il Como

Fine setti,ama altalenante per le compagini del Gladiators nei vari campionati giovanili, dove spicca il successo estero della squadra under 17 in quel di Como.

Under 17: HC COMO - HC GLADIATORS 0-7

Inizia nel migliore dei modi il cammino playoff dei ragazzi di coach Giovinazzo, che con ordine e pazienza si sono sbarazzati dei padroni di casa del Como. Ordine per il gioco costruito. Pazienza per superare la barriera difensiva organizzata dai lariani (si conteranno solo 8 tiri dei padroni di casa in 60 minuti di gioco, contro i 48 degli aostani). Primo drittel vinto 1-0 grazie al gol siglato da Movchan al quinto. Secondo drittel Sukhytskyi (2 volte) e Lenta hanno portato il risultato sul 4-0. Unico rammarico un favoloso gol annullato a Fraschetta realizzato da dietro porta, facendo rimbalzare il disco sulla schiena del (bravo) goolie avversario. Terzo drittel 5-0 siglato da Carbone dopo soli 50 secondi. Mazzocchi realizza il 6-0 e Badoglio, deviando una saetta di Gesumaria, chiude il tutto sul 7-0. Sabato prossimo ritorno ad Aosta.

Under 19

Il giorno e la notte nella settimana sportiva degli under 19. Martedì, in trasferta a Bressanone, con formazione molto giovane (nessun giocatore 2004, tre giocatori 2005 ed il resto delle linee composto dalla macchina da guerra degli under17) coach Giovinazzo è riuscito ad addolcire la delusione della mancata qualificazione ai play off di categoria, sconfiggendo senza dubbi i padroni di casa con un perentorio 2-8. Match in discesa per gli aostani che, dopo soli 6 minuti, grazie ai gol di Badoglio, Fraschetta e Gianni, erano già sul 3-0. Nel secondo drittel, dopo il momentaneo 1-3, Fraschetta e Gesumaria riallungavano sul 1-5. Il drittel si chiudeva con un gol dei padroni di casa. Ultimo drittel vinto di nuovo dai ragazzi di Giovinazzo grazie ad una doppietta di Mazzocchi ed un gol di Badoglio.

La notte invece è scesa a Fassa. Con una squadra di ragazzi in età, senza tanti U17 lasciati a casa per preservarli nel cammino play off di categoria, i Gladiators subiscono la sconfitta più pesante del campionato, sconfitta contro gli ultimi in classifica: un 12-1 che non lascia spazio a commenti, con due penalità partita patite dagl aostani senza giustificazioni, commutate a risultato già altamente compromesso.

Prossimo match in casa martedì contro il Real Torino

Under 13: HC DIAVOLI SESTO - HC VARESE 3-7

Ultimo match della regular season per il Varese (Gladiators). Match dominato nel risultato e nel gioco con tutti i drittel dominati (0-2; 1-2; 2-4) ed un portiere (Carere) messo alla prova di un match tirato, per 60 minuti, che ha sorpreso positivamente tutti, compagni e coach Cintori. Si attendo ora la griglia dei play off, cammino verso lo scudetto di categoria.

Under 15: HC GLADIATORS - HC BRESSANONE 1-9

Dopo averli sconfitto in Alto Adige lo scorso weekend, i fortissimi del Bressanone hanno reagito e sconfitto a loro volta i ragazzi di Picco. Il risultato tuttavia non tragga in inganno. Gli ospiti si sono portati in vantaggio al 12simo in un primo drittel tirato, dominato dagli altoatesini, ma che la difesa aostana ha retto bene. Secondo drittel aperto dal raddoppio del Bressanone, ma riaperto da Terranova 2 minuti dopo. Al 32 ed al 33 simo il Bressanone sfodera il micidiale uno-due, che porta il risultato sul 1-4 che spegne il match e le velleità dei valdostani che, nel terzo drittel, perdono la calma, lucidità ed organizzazione, sommersi dagli altoatesini 0-5.

HC APPIANO - HC GLADIATORS 6-3

Non finisce meglio il match di domenica. Anche se lo sviluppo dell'incontro aveva lasciato ben sperare. Sono infatti i ragazzi di coach Picco a passare in vantaggio con Pietila al settimo del primo drittel. Vantaggio che dura, tuttavia, soli 2 minuti. Al tredicesimo i padroni di casa passano in vantaggio, vantaggio che si allarga tra primo e secondo drittel grazie a 3 gol segnati in superiorità numerica. Sammarco autore del secondo gol degli aostani. I padroni di casa riescono a 2 minuti dalla fine a siglare la loro sesta rete. Prossimo incontro, ancora fuori casa, contro l'Egna.