Ginnastica: Brava Gaia Petrera (Olimpia)

A scendere in campo per l'Olimpia Aosta in questa difficile competizione è stata Gaia Petrera (classe 2013). Per lei una partenza un pochino in salita al corpo libero dove, complice l'emozione del debutto di stagione, non è riuscita a esprimersi al meglio. Negli attrezzi successivi ha però dato il meglio di sé, portando anche a casa un buon 15.500 alle parallele.

Chiude la gara in 5^ posizione, pronta a migliorare in vista della seconda prova del 12 marzo. Soddisfatta la tecnica Federica Vinante, con lei in campo gara. ShB