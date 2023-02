Hockey su ghiaccio: Gladiators Aosta, fine settimana agrodolce per le squadre giovanili

Analizziamo il fine settimana delle compagini dei Gladiators Aosta, che hanno avuto una due giorni agrodolce.

Under 19

Di fronte al Trento, nel pomeriggio di domenica, si sono giocati due match, sei punti in palio. La prima parte del doppio incontro prevedeva lo svolgimento del terzo drittel del match di andata, che non era stato giocato a Trento per un guasto all'impianto elettrico del palaghiaccio. I due drittel si erano chiusi sul 3-3. Con lo stesso roster, i ragazzi sono scesi sul ghiaccio per giocare gli ultimi minuti che hanno visto i trentini prevalere, grazie ad un gol fortunoso, per un finale 4-3, nonostante una forte dominazione del gioco degli aostani.

Il match completo, di ritorno, è stato giocato due ore dopo. Il risultato finale è stato il medesimo, 4-3, ottenuto dagli ospiti solo dopo la lotteria dei penalty. Dopo il momentaneo vantaggio dei trentini, i ragazzi aostani avevano reagito ottimamente riuscendo a portare il risultato sul 3-1 con il gol di Perino, Fraschetta (che aveva sbagliato un gol clamoroso solo davanti al goolie avversario pochi minuti prima) e Lenta. Nel terzo drittel, una doppietta del Trento realizzata in 50 secondi portava il risultato in pareggio, rendendo necessario il ricorso all'overtime, finito a reti inviolate, ed ai rigori, che ha visto il Trento prevalere 3-1. Con questi risultati ed i risultati arrivati dagli altri palaghiacci i Gladiators escono matematicamente dai play off

Under 17

Sconfitta senza conseguenze per i Gladiatori, annata 2006. Di fronte all'Egna, con il primo posto già in tasca, coach Giovinazzo ha fatto riposare alcuni giocatori e messo sul ghiaccio tutti coloro che, durante la stagione, avevano giocato meno minuti. Dopo due tempi giocati ad alti ritmi, con il punteggio 3-1 per i padroni di casa, con i gol di De santi, Mazzocchi e Movchan, i padroni di casa hanno calato di intensità e concentrazione e, forse, per inesperienza di molti, hanno lasciato all'Egna i tre punti in palio. Dal weekend prossimo iniziano i play off scudetto. Negli ottavi di finale, i Gladiators affronteranno in trasferta il COMO

Under 15

I Gladiators guidati da coach Picco hanno avuto la meglio sul ghiaccio di Trento, con un match valido per il Master Round, che li vede ancora primi della classe. Inizio fulmineo degli aostani che dopo 9 minuti si ritrovano sul doppio vantaggio grazie ai gol di Tumminello e Sammarco. Il secondo drittel continua sulla stessa scia, grazie al terzo gol di Luca Torchio. Al 25simo, doppietta dei padroni di casa che si portano sul 2-3. Ancora Tumminello, al 30simo allunga. Ma trenta secondi il Trento ritrova il gol: 3-4. Al 38simo, in inferiorità numerica, Torchio riallunga. Solo a otto minuti dalla fine il Trento trova il definitivo gol del 4-5.