Danza: Brilla Federica Di Maggio a Piemonte Danza

Sabato 18 febbraio, al teatro “Superga” di Nichelino (To) Federica Di Maggio 17 anni, ha interpretato davanti ad un folto pubblico l’assolo di danza contemporanea firmato da Marinella Gloriati dal titolo "Am Abend" ottenendo importanti riconoscimenti all’evento “Piemonte in Danza”.

La manifestazione ha contato 52 coreografie presentate da numerose scuole provenienti dal territorio piemontese. La giovane danzatrice valdostana è stata premiata con la Borsa di studio per “SCDP Contemporary Dance Program” progetto di formazione, sperimentazione ricerca del linguaggio e performance.

Le è stata assegnata dal Direttore Artistico Massimo Perugini e per la partecipazione all’International Dance Competition “Primavera Vien Danzando” assegnata da Ena Naranjo ottenendo inoltre l’accesso diretto alla serata di Gala “Piemonte in Danza” per la giornata internazionale della danza che si terrà sabato 29 aprile 2023 sempre al Teatro “Superga” di Nichelino.

Nelle prossime settimane anche altri allievi dell'Area Danza Aosta saranno impegnati alla partecipazione di eventi e concorsi di grande prestigio.

"L'insieme di questi impegni - sottolinea Marinella Gloriati - permetterà alle nostre ballerine di affinare ed accrescere le proprie esperienze artistiche confermando l'indirizzo che caratterizza l'Area Danza Aosta: essere una scuola di formazione qualificata che nel corso degli anni ha saputo accompagnare i propri allievi ad ottenere significativi risultati in molti concorsi nazionali ed internazionali”.

L’a.s.d. Area Danza Aosta svolge la propria formazione presso Sam Latin Dance Academy in Loc. La Maladiere 35 a St. Christophe. Per informazioni areadanzaosta@gmail.com – 338.2922300