Ginnastica: Gym Aosta, a Saluzzo podio centrato per l'Allieva Swami Giovinazzo

Si è svolta a Saluzzo la 1a prova del Campionato Individuale Silver categoria LC, che ha visto scendere in campo numerose ginnaste della Gym Aosta, guidate dalle tecniche Sophie Comé e Maya Marcoz.

Per le Allieve 2° fascia 4° posto per Bordet Alessia che al cerchio e al corpo libero ha ottenuto punti 18.900, 8° per Candice Grosjacques con 17.625, 15° per Aline Graiani con 15.650.

Fra le Allieve 3° fascia bel podio al 3° posto per Swami Giovinazzo (corpo libero e palla) con 20.400.

Fra le Allieve 4 al 5° posto Sara Sebastiani (cerchio e palla) con 19.800, seguita da Elisa Bottari al 10° con 19.425, da Elena Bianco al 16° con 18.675, da Giulia Chuc al 17° con 18.600, da Arianna Riva al 22° con 18.100.

Nella affollatissima categoria Junior 2 18° posizione per Sofia Falcicchio (cerchio e clavette) con 17.725, 19° per Lavinia Facchini con 17.425, 22° per Luna Gallucci con 17.300.

Fra le Junior 3 ha gareggiato anche Claudia Matteotti di cui manca il risultato per il prolungarsi della gara.

Fra le Senior 1 17° posto per Helene Genola (fune e cerchio) con 19.225.

Per le Senior 2 Alessia Bottazzi si piazza infine al 24° posto con 17.975.

Fra le Senior 3 complice una perdita alle clavette che le ha impedito di salire sul podio, ottimo 4° posto per Maya Marcoz (cerchio e clavette) con 20.00.