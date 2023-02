Hockey su ghiaccio: Sconfitta per l'Aosta Gladiators Senior nell'ultima giornata di campionato

HC GLADIATORS - HC PIEVE 0-7

Ultima giornata di campionato per il team senior dell'HC Aosta Gladiators. Il risultato contava poco: i veneti erano già qualificati ai play off ed i valdostani non avevano più ambizioni di classifica. Le emozioni, tuttavia, non sono mancate con il match che ha rivisto sul ghiaccio le "vecchie" glorie che hanno approfittato dell'incontro casalingo per salutare l'attività agonistica.

Così Baraldi, Sozzi, Lattanzi, Joly e De Luca hanno raccolto per l'ultima volta gli applausi del pubblico della Patinoire. L'hockey però non è mai avaro di sorprese e, chissà, forse questi ragazzi-cresciuti avranno ancora la forza per aiutare i Gladiators in futuro, perché quando si cresce hockeisti, non si smette mai di esserlo. Ne è dimostrazione che, tra le fila dei senior, dopo anni di inattività, sono ricomparsi ottimi elementi come Biccu e Tirone.

SETTORE GIOVANILE

UNDER 13: HC VARESE - HV VALPELLICE 5-6

Sconfitta imprevista per i Gladiatori targati Varese, in un match sempre giocato in rincorsa. Dopo aver terminato in svantaggio il primo drittel 1-2, i ragazzi di Cintori hanno cercato di reagire, impattando il secondo drittel 3-3. La paura di non farcela ha agitato i ragazzini che hanno perso ogni speranza a circa 2 minuti dalla fine del match quando hanno subito il sesto gol avversario. La delusione è durata poche ore. Infatti da Chiavenna è giunta la "miracolosa" notizia che i locali avevano sconfitto il Sesto San Giovanni regalando così ai gladiatori varesini l'accesso ai play off per il titolo nazionale con una giornata di anticipo.

TORNEO NINO CUP A ZOLDO

I piccoli Gladiatori Under9, guidati per l'occasione da un sempre energico Giovinazzo, si sono divertiti sul meraviglioso palcoscenico della pista open di Fondo di Zoldo. Dopo una fase a gironi fatti di alti e bassi (3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte contro la squadra B dei padroni di casa, contro il Padova/Feltre e con il Brunico), gli aostani hanno sconfitto lo Zoldo A ai quarti di finale, sconfitto, dopo un match tiratissimo e solo ai rigori il Brunico e sono stati sconfitti in finale, di nuovo ai rigori, dal Pinerolo.

SETTIMANA AZZURRA

Convocati in nazionale Under 18 Dennis Perino e Alessandro De Santi che hanno disputato un quadrangolare in Francia contro i padroni di casa, la Slovenia e l'Ungheria

Convocati Under 16 Mattia Lenta (attrezzista Luca De Santi) a Kaunas (Lituania) contro i padroni di casa, Polonia e Ungheria

Convocato Under 15 Louca Tumminello a Fondo (Trento) contro Ungheria, Austria e Slovenia

In IHL, nelle fila del Varese capolista, ancora schierato, con ottimi risultati, Nicolò Fanelli.