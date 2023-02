Da domani, a Cogne, 73 candidati per la selezione di fondo

Sono 73 i candidati iscritti al test tecnico attitudinale valido per accedere al 21° corso regionale di formazione per aspiranti maestri di sci di fondo. La preselezione è in programma a Cogne martedì 14 e mercoledì 15 febbraio. Sono cinque le prove che la commissione d’esame valuterà: prova libera in tecnica classica “livello oro”, passo alternato, prova libera in tecnica di pattinaggio “livello oro”, pattinaggio lungo e prova libera in tecnica di discesa “livello oro”. L’appuntamento per le operazioni preliminari è confermato per martedì 14 febbraio, alle 8.30, nel salone del Comune di Cogne.



BANDO SCI ALPINO

È stato pubblicato il bando di concorso per il test tecnico attitudinale per aspiranti maestri di sci alpino che si svolgerà a Pila dal 28 al 30 marzo 2023. Le iscrizioni dovranno essere inoltrate alla segreteria dell’Associazione Valdostana Maestri Sci entro e non oltre le ore 24 del 28 febbraio 2023. Tutte le informazioni (bando, moduli iscrizione) sono disponibili sul sito maestridisci.com.