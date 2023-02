Hockey ghiaccio: Fine settimana con chiari e scuri per i Gladiators

UNDER 19

HC VALPUSTERIA - HC GLADIATORS 8-1

Nulla da fare per i ragazzi di coach Giovinazzo in Alto-Adige. Tra le file degli aostani tuttavia non compare nessuna traccia di delusione. Il match era già nei pronostici proibitivo: di fronte agli aostani, per lo più under 17, era schierata una compagine coriacea, formata da ragazzi tutti in età. La sorpresa (e che sorpresa) sarebbe stata un risultato diverso. Nonostante tutto, i Gladiatori, come loro solito, hanno venduto cara la pelle. Dopo il 3-0 subito nel primo drittel, sono rientrati dallo spogliatoio con la voglia di far bene e i risultati si sono visti, quando al 25simo Badoglio ha realizzato il 3-1. La forza degli avversari, tuttavia, non ha lasciato scampo, ed il quarto gol dei padroni di casa, realizzato durante il massimo sforzo degli aostani, ha spento la luce dei rossoneri. Dal prossimo match impossibile sbagliare: obiettivo agguantare i play off.

UNDER 17

HC GLADIATORS - HC APPIANO 7-3

Non tragga in inganno il risultato finale. E' stata una partita difficile, spigolosa, tra compagini le più accreditate per la conquista finale dello scudetto. Il match, molto equilibrato, ha visto gli ospiti finire il primo tempo in vantaggio 2-0, grazie ad un gol di rimbalzo ed uno realizzato in doppia superiorità numerica. Le facce dei gladiatori, uscendo dal ghiaccio per l'intervallo, non lasciavano trasparire nessun segno di sconforto, mostrando al contrario decisa determinazione nel voler recuperare lo svantaggio. Cosi, nel secondo drittel, i ragazzi di Giovinazzo hanno fatto prevalere la forza della prima della classe con i gol di Fraschetta, di Nicolò Torchio (fortunosamente deviato dal basso schiena del fratello Luca) e con la doppietta di Sukhytskyi. L'ondata rossonera è proseguita dopo 37 secondi dall'inizio del terzo drittel, con il 5-2 segnato da De Santi. Dopo il fortunoso 5-3 siglato dagli ospiti, prima Carbone, poi Lenta, con un gol di rapina a porta vuota, hanno chiuso il match. Ultimo match prima dei play off contro l'Egna, in casa, il 18 febbraio.

UNDER 15

HC BRESSANONE - HC GLADIATORS 3-4

Eroica ed importantissima vittoria in trasferta per i ragazzi di coach Picco, che mantengono così la testa del loro girone master round nazionale. Dopo il rapido vantaggio ottenuto dai padroni di casa, Tumminello, al nono, riusciva ad impattare il match. Nemmeno il tempo di gioire che gli altoatesini, dopo 30 secondi, ritrovavano il vantaggio. I Gladiators, mai domi, sfruttando una doppia superiorità numerica, con Tansi siglavano il 2-2 che chiudeva il primo drittel, giocato a ritmi consoni di categorie superiori. A 12 minuti del secondo drittel, ancora Tumminello, portava in vantaggio per la prima volta i valdostani, raggiunti dai padroni di casa 6 minuti dopo. Nell'ultimo drittel il match si trasformava in bolgia: 29 tiri complessivi, il gol dei Gladiators con Sammartino al 53simo e la porta difesa da Bongini 6 contro 3 negli ultimi 70 secondi del match, il tutto a mettere alla prova le coronarie di tecnici e tifosi al seguito. Prossimo match domenica 19 a Trento.

UNDER 13

HC CHIAVENNA - HC VARESE 1-5

Sabato primo dei due match contro il Chiavenna (giocato a Madesimo) con il Varese-Gladiators, guidato, da Cintori che fatica a farsi valere. Sono necessari ben 32 minuti prima di vedere il vantaggio dei nostri, siglato da Minniti. Dopo il pareggio dei padroni di casa, a 11 secondi dall'inizio del terzo drittel, i Varesini con tempra Gladiators hanno deciso di dare un senso alla loro trasfersa, realizzando in 9 minuti 4 gol, chiudendo così la pratica Chiavenna, match one.

HC CHIAVENNA - HC VARESE 6-8

Secondo incontro, giocato domenica sul ghiaccio di Chiavenna. I ragazzi di Cintori si portano in vantaggio grazie ad un gol tutto femminile (gol di Emma Verderame, assist Nicole Belli). In due minuti, tuttavia, i padroni di casa, riescono a ribaltare il risultato sul 2-1. A fine drittel pari del Varese. Inizio del secondo drittel scoppiettante. Dopo 7 secondi i padroni di casa realizzano il 3-2. Al 21simo pari del Varese ed al 22simo Minniti porta i nostri in vantaggio 4-3. Il Chiavenna riagguanta il pari 4-4, facendo perdere la pazienza ai gladiatori vestiti Varese che con 2 gol intorno al 36simo (ancora Minniti a segno) e 2 gol intorno al 43simo (gol Rosset) portano il risultato sul 8-4, addolcito dai padroni di casa con una doppietta realizzata a un minuto dalla fine. Alla compagine guidata da Cintori basterà raccogliere un punto nelle prossime due partite per accedere alla fase Nazionale del campionato.