Hockey Ghiaccio: I Leone u 19 matano il temibile Asiago

Under 19 HC GLADIATORS - HC ASIAGO 3-1

"Make possible the impossible" diceva Strickland, uno dei guru della motivazione. Sembra che il suo motto sia diventato quello dei Gladiators under 19, ancorati al sogno play off. Opposti all'Asiago, secondi della classe, con tutti i pronostici contro, i ragazzacci di coach Giovinazzo, dopo aver impattato il primo drittel con due magnifici power kill, che hanno azzerato le superiorità numeriche degli avversari, hanno vinto il match nel secondo drittel: 1-0 grazie ad un power play concretizzato da Fraschetta, il 2-0 ancora in power play con Movchan (assist Fraschetta) e, esattamente 16 secondi dopo il 2-1 dell'Asiago, Lenta realizza il 3-1. Terzo drittel ordinato, a reti inviolate, che proietta gli aostani a 7 punti dall'ottavo posto (con due match da recuperare).

Under 15

HC GLADIATORS - HC ZOLDO 11-5

Return match dell'incontro disputatosi 48 ore fa in Veneto. Risultato analogo e andamento del match simile. 1-0 di Terranova dopo soli 2 minuti di gioco. Pareggio degli avversari e nuovo vantaggio Gladiators con Tansi. Ulteriore pareggio dei veneti e 3-2 ancora di Terranova. Ad inizio secondo drittel lo Zoldo si riporta sul 3-3, spazientendo i Gladiators che, in rapida sequenza realizzano 5 gol (4 gol di Torchio e un gol di Tumminello). Ultimo drittel chiuso sul 3-1 (gol degli aostani di Giuliani, Terranova e Sammarco).

Under 13

HC VARESE - HC COMO 17-8

Carnevale dei gol alla Patinoire di Aosta dove la compagine Lombardo-Valdostana ha sconfitto i coriacei lariani. Non una sbavatura, gioco corretto, passaggi semplici ed efficaci, tiri sottoporta e dalla blu: ciliegina sulla torta un rigore parato da parte dei padroni di casa. Nel team dei giovanissimo continua a farla da padrone il gioco di squadra, aiutato in questa occasione da un folto tifo dagli spalti da parte degli U15 e U17 Gladiators. Sugli scudi gli aostani Garau e Rosset autori di gol ed assist.

SERIE A FEMMINILE

AHC LAKERS - HC GIRLS PROJECT 8-2

A Caldaro termina la sfortunata stagione delle Gladiatrici di Aosta. Solito copione: frutto di molteplici infortuni, con solo 9 giocatrici, le Girls hanno buttato il cuore oltre all'ostacolo, reggendo fino a che hanno potuto, regalandosi, esauste, la vittoria dell'ultimo drittel, grazie ai gol di Sharon Roccella (parziali 4-0, 3-0, 1-2): Da segnalare la solita prova dell'egregia Sara Belli, goolie capace di fermare 48 dei 56 tiri verso la porta aostana.