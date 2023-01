Unihockey floorball: Marco Giacosa premiato "Man of the match"

Questo sport appassionante ma non ancora tanto diffuso in terre italiane ha visto in campo le squadre piu forte dell'Europa girone EURO2 con le nazionali dell'Estonia, Ungheria, Spagna, Slovenia e Italia. Scende in campo per la prima volta a livello nazionale un giocatore della Valle d'Aosta MARCO GIACOSA (Sporting Aosta)



Dal 22 al 28 gennaio in Spagna a El Escorial, durante il debutto in campo della formazione nazionale sono stati presenti i consgilieri dell'ambasciata italiana Marco Lapadura e Roberto Nocella, alla fine della partita hanno premiato Marco Giacosa, il più giovane della squadra con 15 anni nel ruolo da difensore durante uno dei più difficile match contro la Slovenia, distinto come "Man of the match"



La prima partita è finita 1-7 contro la Slovenia, in un match contro un rivale di categoria superiore dove i nostri non hanno mai mollato.



Più dolorosa la sconfita contro la Spagna, in teoria il rivale piu accessibile, che ha visto gli azzurri in vantaggio fino a 10 minuti del finale (ricordiamo che sono tre tempi di 20 minuti) e dove il 2-2 ha colpito duramente il morale della squadra italiana che finisce la partita sotto per 7-3, lottano comunque fino a fine match i nostri ragazzi per quanto visto in campo facendo emozionare il pubblico spagnolo, italiano presente in uno stadio pieno di tifosi



Le ultime due partite, sconfitte contro l'Estonia 16-3 e contro l'Ungheria 18-6 permettono agli azzurri di aggingere tanta esperienza contro squadre di altissimo livello, fondamentale per lo sviluppo di questo gruppo giovanissimo e senz'altro con un futuro enorme.



Grandissimi i nostri azzurrini che non hanno mai mollato, dando sempre il meglio in campo!