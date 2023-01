Hockey ghiaccio: Per i Gladiators una settinana di straipanti successi

E' stata una settimana che per i Gladiators è iniziata alla grande con la vittoria degli under 19 che lunedì 23 hanno battuto il Valpellice

HC GLADIATORS - HC VALPELLICE 4-1

I gladiatori non sarebbero tali se non fossero indomiti: anche se le possibilità di agguantare i play off sono ridotte a lumicino, combattendo come leoni, sono riusciti a sconfiggere i cugini piemontesi di Torre Pellice ed avvicinarsi al miraggio dell’ottavo posto.

Il match di lunedì sera non si era aperto tuttavia nel migliore dei modi. Dopo soli due minuti gli ospiti, approfittando di una superiorità numerica, si erano portati in vantaggio con Kobikov (curiosità a margine, il realizzatore del gol, profugo ucraino, in patria era compagno di sodalizio di Movchan, che adesso, da profugo, gioca nelle fila aostane).

A fine primo drittel, dopo un palo colpito da Fanelli, i Gladiators sono riusciti ad impattare il match grazie ad un organizzato power play che ha visto Perino smarcare sottoporta Mazzocchi, capace di infilare disco sotto la traversa.

Durante il secondo drittel sempre Perino protagonista, ancora una volta in grado di attirare su di se gli avversari e liberare Lenta, che da implacabile realizzatore, ha segnato il 2-1. Un minuto dopo, in inferiorità numerica, gli aostani si sono portati sul 3-1, grazie ad un tiro sporcato di Fanelli, passato sotto i gambali del buon goolie avversario.

L’errore del goolie ha sorpreso i Gladiators, che hanno impiegato due secondi ad esultare per la fortuita realizzazione.

Nel terzo drittel Movchan ha chiuso il match con un gol inventato dalle sue mirabolanti acrobazie.