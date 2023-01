Apre The Bunker, nuovo paradiso per il beach volley

Dopo due anni e mezzo di pratiche, lavori di ammodernamento e messa in sicurezza, la palestra Villa Panorama di Châtillon riapre. Oggi - sabato 28 gennaio - il primo giorno ufficiale dell’impianto che cambia nome e diventa The Bunker. All’interno allestimenti spartani, acciaio che si mescola al cemento, con alcune creatività grafiche a colorare un centro sportivo che si candida a diventare punto di riferimento per il beach volley per gli appassionati della media e bassa valle, nonché del Canavese, da dove arrivano numerose richieste.

Al momento sono disponibili due campi di beach volley e una saletta per corsi di pilates, spinning, TRX e altre tipologie di attività. Inoltre è in via di ultimazione un’area che verrà utilizzata per ospitare corsi di formazione e non solo.

The Bunker sarà aperto al pubblico tutti i giorni; dal lunedì al venerdì con orario 12-23, il sabato e la domenica dalle 10 alle 23. Le prenotazioni dei campi potranno essere effettuate online (https://www.cdsports.it/<wbr></wbr>impianti-sportivi/thebunker/): dopo la registrazione iniziale il servizio sarà fruibile anche attraverso l’apposita app Xprimo, disponibile gratuitamente sugli store.

La palestra era chiusa dal 2014, due anni dopo il Club des Sports aveva avviato le prime interlocuzioni, per poi presentare manifestazione di interesse nel 2019. Nell’estate del 2020 la Giunta regionale aveva infine deliberato la concessione gratuita per 15 anni al Club des Sports, società sportiva che gestisce anche il centro sportivo di Valtournenche e la piscina scoperta di Pont-Saint-Martin e che si è fatta carico delle spese per la messa a norma e per i lavori di ristrutturazione.