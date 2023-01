Rugby: Stade Valdotain, la Seniores cade contro il Rho

Domenica amara per la categoria Seniores dello Stade Valdotain Rugby, sempre capitanata dagli allenatori Ferrucci e Parra, scesa in campo tra le mura amiche di Sarre per la terza partita di Campionato Promozione Serie C contro il Rho Rugby.

I leoni dello Stade entrano in campo determinati anche grazie al rientro dall’infortunio di Aldo Colaiuda e all’esordio dei compagni Faccini Iglifh e Gimenez Lombardo Mauro Ramiro.

La squadra gioca un bel primo tempo che si conclude 15 a 5 con due mete, di Gontier M. e Romeo. Nel secondo tempo, i leoni Stade purtroppo, anche a causa dell’ammonizione di Gontier e dell’infortunio di Ramiro, concedono troppo campo agli avversari che infatti realizzano 4 mete e chiudono la partita con 31 punti contro i 20 dei locali.

"Bel primo tempo, dove abbiamo tenuto bene sia in mischia che nei tre/quarti. Purtroppo nel secondo tempo abbiamo avuto un calo, anche mentale. Qualche fallo di troppo ci è costato un po’ di punti e poi anche con l’infortunio di Ramiro per cui alla fine abbiamo giocato in 14. Sicuramente dopo il primo tempo abbiamo perso terreno e anche un po’ di concentrazione: peccato perchè era una partita che potevamo vincere", ha dichiarato il giocatore dei valdostani Aldo Colaiuda.