Rugby: Domenica incontro di grande sport

APPUNTAMENTI settimana da lunedì 9 a domenica 15 gennaio 2023

● Categoria Seniores (in casa)

Domenica 15 gennaio 2023, ore 14:30

presso campo sportivo di Sarre, Area6tu

Stade Valdôtain Rugby vs Rugby Rho ASD

● Categoria Under 17 (in trasferta)

Sabato 14 gennaio 2023, ore 16:00

presso campo sportivo di Volvera

Volvera Rugby ASD vs Stade Valdôtain Rugby

● Categoria Under 15

RIPOSO

● Categoria Under 13

RIPOSO

● Categoria Propaganda

RIPOSO

● Femminile Seniores - in franchigia con San Mauro

RIPOSO

● Femminile Juniores - in franchigia con Ivrea

RIPOSO

Quello che sta per avvicinarsi è un fine settimana importante per la famiglia Stade

Valdôtain Rugby: mentre i ragazzi dell’Under 17 saranno in campo a Volvera sabato 14

gennaio nel pomeriggio, i Seniores giocheranno una delle partite più importanti del

campionato in casa a Sarre, domenica 15 gennaio alle ore 14:30, contro il Rho.

Tutta la squadra si allena da tempo in vista di questo match che doveva essere

giocato già a dicembre ma che poi, per questioni meteorologiche, è stato rimandato

a questa settimana. Ci auguriamo che la partita sia una bella esperienza per tutti e

speriamo anche che ci sia un buon pubblico a sostenere e a fare il tifo ai nostri leoni!

- Dichiarazione del Presidente ASD, Francesco Fida: “La partita di domenica è la più importante della stagione e, oserei dire, degli ultimi tre o quattro anni: giocheremo contro il Rho che è la squadra rivale rispetto a noi per il passaggio a questa promozione storica che inseguiamo da diverso tempo. Il Rho è una squadra ben preparata che è già stata in B, quindi sappiamo sicuramente che in

questi mesi la loro preparazione è stata importante e significativa. Anche noi con i nostri ragazzi Seniores arriviamo carichi a questo appuntamento, ci siamo preparati bene e allenati con costanza. Abbiamo un po’ patito il meteo che non ci ha aiutati, ma

il nostro obiettivo è chiaro e si vede in campo: determinazione!

Grazie al lavoro dei tecnici il livello della squadra si è alzato e il lavoro che stanno facendo in campo è davvero immenso. Sono personalmente felice di rivedere la squadra in campo e il rugby giocato a Sarre dopo la pausa natalizia: soprattutto mi

auguro che sia una bella domenica di divertimento per tutti!”

- Dichiarazione dell’allenatore Stefano Ferrucci:

“Finalmente è arrivato l’appuntamento che aspettavamo dall’inizio del campionato, la partita contro il Rho! Sarà un match complesso contro una squadra ben strutturata e preparata, ma io sono certo che i nostri leoni scenderanno in campo carichi, con la

capacità interpretare nel modo migliore i momenti cruciali del match e anche con la giusta determinazione e freddezza per gestire i momenti difficili. Ci stiamo preparando da molto e sono sicuro che domenica emergerà tutto il lavoro fatto finora, i ragazzi ci metteranno cuore, testa e fisico. Speriamo sia una bella partita per

tutti!”

- Dichiarazione giocatore Andrea Tavella:

“Confermo quello che già hanno detto il Presidente e il tecnico Ferrucci, domenica anche dal punto di vista della squadra e dei ragazzi che scenderanno in campo sarà una partita molto difficile. Ovviamente stiamo dando tutti il massimo per arrivare

preparati e pronti a giocarci gli 80 minuti contro il Rho, squadra sicuramente favorita per la promozione in B. Una cosa è certa: dobbiamo continuare a impegnarci negli ultimi allenamenti, aspettando di scendere in campo domenica!”

- Dichiarazione giocatore Andrea Barbieri:

“Sono purtroppo infortunato da qualche settimana, ma seguo sempre la mia squadra a distanza. Non immaginate neanche cosa darei per poter giocare questa partita, ma penso comunque che per i miei compagni sia importante riprendere da dove abbiamo lasciato a metà dicembre: cercheremo come squadra di mantenere

l’imbattibilità casalinga ma soprattutto sono sicuro che i mie compagni daranno il massimo, impegnandosi per tutto il match! In bocca al lupo ai leoni".