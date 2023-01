Hockey ghiaccio: I Gladiators fanno il pieno

Under 15

HC GLADIATORS – TRENTO 6-3 FOTO (5 gennaio)

Inizia nel migliore dei modi la seconda fase del campionato Italiano per i ragazzi di coach Picco. Di fronte al temibile Trento, dopo essere passati in svantaggio per due volte di fila riescono a ribaltare il risultarsi per aggiudicarsi i primi tre punti per il cammino verso i play off. Cronaca: dopo solo 2 minuti gli ospiti, sfruttando un power play, si portano in vantaggio. Dopo soli 3 minuti, Luca Torchio, ancora in power play, realizza il gol del pareggio. Al 13simo, il capitano degli ospiti Tredi, riporta in vantaggio il Trento. Nel secondo drittel l’inerzia dell’incontro si ribalta: ancora Torchio, ancora in power play, poi Giovinazzo portano il risultato sul 3-2. Al 45simo il match termina con una secca doppietta realizzata da Nespoli e Torchio. Il capitano del Trento accorcia le distanze (5-3), ma Giuliani spegne ogni speranza dei trentini realizzando al 54simo il 6-3

HC GLADIATORS – APPIANO 3-2 (8 gennaio)

Impresa alla Patinoire di corso Lancieri. Di fronte alla squadra accreditata per la vittoria finale del campionato, i ragazzi di Picco colgono il secondo successo delle fasi finali del campionato. Partita giocata a ritmi più che sostenuti, sempre in estremo equilibrio. Dopo solo 2 minuti i padroni di casa, con Luca Torchio, passano in vantaggio sfruttando il primo power play del match. Al 17simo, grazie ad un analogo gioco in superiorità numerica, gli ospiti riescono ad impattare, per poi passare in vantaggio a soli 30 secondi dall’inizio del secondo tempo. Ancora Torchio, 5 minuti dopo, sempre in power play porta il risultato sul 2-2, risultato che, nonostante i 60 tiri complessivi del match, non cambierà fino al 57simo quando, ancora Torchio, ancora in power play, segnerà il gol vittoria.

HC ZOLDO – HC GLADIATORS 3-13 – FOTO (6 gennaio)

Nello storico Stadio del Ghiaccio di Zoldo, open, si gioca un match stile Winter Classic. La magia del posto galvanizza i Gladiators che in soli 6 minuti realizzano 3 gol, portandosi a casa tutti i tempi, vinti 4-0; 5-1 e 4-2. Mattatori Gesumaria e Lenta con 3 gol a testa, De Santi con 2 gol, Fraschetta, Badoglio, Carbone, Crivellari e Mazzocchi con 1 rete

HC ASIAGO – HC GLADIATORS 1-11 (7 gennaio)

Secondo match in due giorni. I ragazzi sentono le fatiche del giorno prima e i km di viaggio, vincendo il primo drittel solo 1-0 (gol di Badoglio). Come al solito, una piccola rettifica occorsa in spogliatoio, sblocca i rossoneri che vincono 4-1 e 6-0 il secondo e terzo drittel. Doppiette per Mazzocchi, Sukhytskyi, Badoglio, gol per Nicolò Torchio, Carbone, Movchan, Fraschetta e Lenta

