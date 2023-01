Endurance: Definiti i titoli del campionato valdostano

Il è stato un buon anno per l’endurance valdostano, con tanti importanti risultati sia a livello nazionale che internazionale e con il successo consolidato del Trofeo internazionale Les Grandes Montagnes di Torgnon, che rappresenta l’unica tappa locale del campionato valdostano. Rispetto al Campionato Endurance 2022, in base al regolamento vigente e dai risultati ottenuti nelle diverse tappe, è stata stilata la classifica che riportiamo di seguito per categoria.

Il Campionato regionale si è disputato nelle seguenti date e per la classifica sono stati presi in considerazione i due risultati migliori delle gare cui hanno preso parte i binomi valdostani. Tappe di campionato:

· 5-6 marzo 2022 - Druento (TO)

· 10 aprile 2022 - Druento (TO)

· 2-3 luglio 2022 Torgnon Endurance

· 11 settembre 2022 - Buttigliera Alta - Comune di Avigliana (TO)

· 27 novembre 2022 La Morenica Endurance Ride Cavaglià (BI)

CLASSIFICA e TITOLI del Campionato valdostano 2022 Endurance

DEBUTTANTI JUNIOR - 1° ANGELICA CROSIO ( Ass.Cavallo e Natura)

DEBUTTANTI SENIOR - 1° MICHELA CATOZZO ( Ass. Lo Tatà)

CEN A JUNIOR - 1° BEATRICE CASADEI ( Ass. San Maurizio)

CEN A JUNIOR - 2° REBECCA PILLER ( Ass. Equi.libres du Mont Blanc)

CEN A SENIOR - 1° ITALO TRAVOSTINO ( Ass. San Maurizio)

CEN B JUNIOR - 1° ANGELICA CROSIO ( Ass.Cavallo e Natura)

CEN B JUNIOR - 2° GIORGIA PISANO ( Ass. Equi.libres du Mont Blanc)

CEN B SENIOR - 1° CLAUDIA DEMARIE ( Ass.Lo Tatà)

CEI1* SENIOR - 1° GIULIA MANTOVANI (Ass.Cavallo e Natura)

CEI1* SENIOR - 2° ELISABETH CRIPPA ( Ass.Equi.libres du Mont Blanc).