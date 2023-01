Calcio: Torna in Valle la Individual soccer School di Larry Romano

Larry Romano, unico istruttore formato ISS in VDA e responsabile del progetto nella nostra regione spiega e si presenta: "In questi anni mi sono dedicato sempre al calcio in VDA in ambito giovanile mettendo in pratica gli insegnamenti che mi hanno formato nei quasi 8 anni di esperienza trascorsi all ISS, lavorando a Pianezza, nei Camp estivi e nelle società Valdostane applicando il nostro metodo di insegnamento che consiste principalmente nella correzione capillare del gesto tecnico del calcatore, aggiungendo ovviamente gli obbiettivi base del calcio cioè coordinazione e cura della parte cognitiva".

Il calcio moderno è veloce ed il tempo per eseguire una giocata è minimo percui i calciatori devono imparare ad eseguire in modo rapido e corretto ragionando il più velocemente possibile come lo insegnate?

"Per fare questo eseguiamo delle esercitazioni molto rapide e complesse, con vari gesti tecnici consecutivi ripetendo il gesto più volte, ed ovviamente noi istruttori dobbiamo inanzitutto essere in grado di dimostrare il gesto in maniera corretta ma anche di individuare l errore del calciatore scomponendo il gesto stesso, insomma bisogna avere una formazione adeguata".

Perché tornate in Valle?

"Negli anni che abbiamo lavorato in VDA abbiamo fatto ottimi numeri, ma poi per ragioni personali ho cambiato direzione, oggi mi piacerebbe poter ripartire a lavorare con i ragazzi nella nostra Regione e per far questo sono alla ricerca di istruttori validi da formare ed inserire nel progetto Valdostano, ovviamente l' ISS ha sempre lavorato in questi anni con grande successo in tutta Italia ed all estero".

Chi fosse interessato ad imparare il metodo di lavoro per poi poter lavorare con l'ISS può contattarmi Larry Romano al 3473217798.