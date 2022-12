Hockey ghiaccio: Due giorni particolarmente sfortunati per l'HC GLADIATORS quelli passati in terra Veneta

Il match ha visto da una parte una compagine ruvida, aggressiva, fautrice di un hockey molto fisico e, a giudizio esclusivo dello scrivente, poco tecnico, dall'altra un gruppo di ragazzi che, da Aosta, portano in giro per l'Italia un gioco dinamico, moderno e divertente.

La differenza tra le due filosofie si è vista subito sul ghiaccio, tanto che dopo soli due minuti Minniti è stato costretto ad abbandonare il match con una spalla lussata (a fine gara saranno 5 i giocatori aostani bisognosi di cure). Il rink si è trasformato in un ring: il nervosismo è aumentato minuto dopo minuto.

Le prodezze di un ritrovato gooli e Doriguzzi ha tenuto a galla gli aostani sino al 53simo, quando la diga rossonera ha ceduto ed in pochi minuti si è passati da un risicato 1-0 ad un finale 4-0. Nessun commento dalla panchina e dalla società per non offendere uno sport già offeso dai metodi poco sportivi dei padroni di casa.

Si è replicato il giorno dopo a Cortina. In questa occasione la sorte ha giocato un brutto scherzo ai giovani gladiatori, già a ranghi ridotti per gli infortuni del giorno prima ed ulteriormente decimati da una terribile influenza intestinale che ha appiedato, prima del match, quattro giocatori e, durante match, ha obbligato alla resa altri due giocatori. In particolare la difesa è stata duramente colpita ed il Cortina, che non avrebbe avuto bisogno di questi doni, essendo la seconda forza del campionato, è andata sul velluto, vincendo il primo tempo 5-0.

Solo una reazione di orgoglio ha impedito ai Giovinazzo boys di subire una goleada, tanto da finire il match in un onorevole 6-0