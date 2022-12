Rugby: Calendario incontri Stade

"La prossima domenica giochiamo contro il Rho, una squadra che sappiamo essere molto forte e nuova all’interno di questo girone. Loro non ci conoscono e non sanno come giochiamo noi, per cui il primo passo a cui dobbiamo pensare noi ora è allenarci durante la settimana per arrivare pronti e carichi al match. Vedremo solo al momento che squadra ci troveremo davanti, ma per noi l'obiettivo è sempre stato vincere e anche questa settimana ci metteremo la stessa grinta e determinazione”. Lionel Bonfiglioli commenta la partita che lo Stade Valdôtain dovrà disputare domenica prossima in casa, alle ore 14,30 sul campo sportivo di Sarre contro il Rugby Rho ASD.

Questo il calendario degli incontri delle squadre dello Stade Valdôtain

● Categoria Under 17 (in trasferta) Sabato 17 dicembre 2022, ore 16:00 presso campo sportivo di Volvera Stade Valdôtain Rugby vs Volvera Rugby ASD ● Categoria Under 15 RIPOSO

● Categoria Under 13 RIPOSO

● Categoria Propaganda RIPOSO

● Femminile Seniores - in franchigia con San Mauro RIPOSO

● Femminile Juniores - in franchigia con Ivrea RIPOSO