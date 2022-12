Hockey ghiaccio: I Gladiators sciolgono il ghiaccio di Chiasso

Test probante per valutare la forza reale, in campo internazionale, del team che sta dominando il campionato italiano U17. Il risultato è stato eccezionale, con match chiuso nel primo tempo sul 4-0 (gol di Lenta, Badoglio, Muraro e De Santi).

Negli altri due tempi, di pura accademia aostana, il divario è incrementato sino al definitivo 9-2, grazie ad una doppietta di Lenta, gol di Fraschetta, Movchan e Sukhytsyi. Il punteggio potrebbe essere stato più pesante per i Ticinesi se i Gladiators non avessero inscenato un involontario challenge per colpire pali e traverse (se ne conteranno 6 a fine match, di cui 4 colpiti da Gesumaria)

Altro motivo di orgoglio per la società è la partecipazione di 8 atleti al Prospect (valutazioni federali per selezione delle Nazionali Giovanili) tenutosi a Torre Pellice. Gli atleti convocati (classe 2008-2009) sono Bongini, Borlandelli, Terranova, Tumminello, Giuliani, Giovinazzo, Torchio Luca e Tansi.

Sabato 10 dicembre la U17 sarà impegnata a Alleghe, per continuare l'inarrestabile corsa in campionato.

Trasferta a Chiavenna per la U13 targata Varese.

Anche la U15 in trasferta, domenica 11, a Sesto San Giovanni (MI), mentre le ragazze della serie A saranno a Cavalese, contro il Fiemme

Ad Aosta, sempre domenica, si svolgerà un raggruppamento U9 con le squadre "cugine" Real Torino, Pinerolo e Torrepellice