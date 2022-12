Equitazione: Endurance; Martina Pisano vince la 100 km di Cavaglià

Continua l’incetta di ottimi risultati la giovane amazzone dell’AdA Equi.Libres du Mont Blanc, Martina Pisano, che questo week end a Cavaglià (BI) alla gara internazionale e nazionale di endurance, "La Morenica", organizzata dal Circolo Ippico San Maurizio in collaborazione con la J&G La scuderia, valido come tappa di campionato endurance Valle d’Aosta e Piemonte, ha vinto la CENJ* 100km in sella a Zagaia dei Laghi.

Tra gli altri risultati dei binomi valdostani presenti alla kermesse piemontese, ottimo anche il 2° posto in CEN B 90 km per Beatrice Casadei (CI San Maurizio) in sella a Pandereta, amazzone alla sua prima gara in questa distanza, con una bella prestazione che la piazza alle spalle del veterano dell’Endurance Pietro Moneta.

Anche in questo caso un risultato che avvalora la preparazione premiata inoltre con la Best Condition. Tra gli altri binomi in gara in questa categoria per l’Equi.Libres du Mont Blanc 8°posto per Lisa Rocher con Jaffar Assam e 9° Giorgia Pisano con Anistedda. Nella CEN A 60 km al 7° posto il binomio composto da Italo Travostino su Monbasa Bosana (CI San Maurizio) e al 13° Sara Aresca con Zaroida ( Equi.Libres).

Da sn: Elettra Joyeusaz e Claudia De Marie

Per l’ASD LO TATA’ nella categoria debuttanti (22km) il binomio composto da Claudia Demarie e Caucase Bonanza ottiene un bel 2°posto. Alle sue spalle al 5° posto la giovanissima Elettra Joyeusaz alla sua prima esperienza in endurance, in sella a Zawad La Loze.

Per l’ASD CAVALLO E NATURA in questa categoria 11° posto per Valerie Bois in sella a Ibisco dell’Orsetta e al 14° posto Angelica Crosio in sella a Chiara.