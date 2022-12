DOMENICA 4 DICEMBRE AL FORTE DI BARD FESTA AZZURRA VALDOSTANA 2021-2022

Una partecipazione olimpica, medaglie mondiali ed europee, importanti esperienze internazionali, quelle vissute dall’eccellenza dell’atletica valdostana nell’ultimo biennio. Tutto questo sarà festeggiato dal movimento sportivo valdostano.

Domenica 4 dicembre 2022

alle ore 15:00

presso il Forte di Bard (Sala Olivero)

Il Comitato regionale della Fidal, il Coni della Valle d’Aosta e diverse autorità saranno presenti per celebrare i nostri dieci campioni che, nelle stagioni 2021 e 2022, vestendo l’azzurro, hanno tenuto alto il vessillo della Valle d’Aosta. I recenti mondiali di trail e corsa in montagna in Thailandia, quelli continentali di luglio di corsa in montagna di Las Palmas hanno dato sostanza e lustro al nostro palmares, ma non mancano prestigiose presenze dal settore della pista e della corsa su strada, prove dove siamo stati capaci di esprimere preziose individualità, a partire dall’olimpica di Tokyo Eleonora Marchiando.

Durante questo appuntamento saranno anche premiati i campioni regionali Fidal di corsa in montagna 2022.

Xavier Chevrier

PREMIATI 2022 CORSA IN MONTAGNA

Assoluta Femminile

1. Federica Barailler ASD ATL. Cogne Aosta

2. Valeria Poli ASD APD Pont Saint Martin

3. Rodica Sorici ASD CSD Guardia di Finanza Aosta

Master A Femminile

1. Federica Barailler ASD ATL. Cogne Aosta

2. Rodica Sorici ASD CSD Guardia di finanza Aosta

3. Cristina Busa ASD Pol. Sant'Orso Aosta

Master B Femminile

1. Amalia Maria Colabello ASD APD Pont Saint Martin

Assoluto Maschile

1. Fabien Champretavy ASD ATL. Monterosa Fogu Arnad

2. Niccolò Biazzetti ASD ATL. Monterosa Fogu Arnad

3. Mathieu Courthoud ASD A.P.D. Pont Saint Martin

Master A Maschile

1. Luca Contoz ASD InRun

2. Jerome Rey ASD Pol. Sant'Orso Aosta

3. Matteo Scieghi ASD Pol. Sant'Orso Aosta

Master B Maschile

1. Diego Merivot ASD POL. Sant'Orso Aosta

2. Fabrizio Chaberge ASD POL. Sant'Orso Aosta

3. Savino Quendoz ASD POL. Sant'Orso Aosta

Master C Maschile

1.Giorgio Noel Courthoud SD A.P.D. Pont Saint Martin

2. Ettore Champretavy ASD ATL. Monterosa Fogu Arnad

3. Massimo Bethaz ASD POL. Sant'Orso Aosta

Master D Maschile

1. Carlo Chabod ASD POL. Sant'Orso Aosta

2. Giorgio Graziano Bosonetto ASD ATL. Monterosa Fogu Arnad

3. Maurizio Luboz ASD APD Pont Saint Martin

PRESENZE AZZURRE VALDOSTANE

Giuditta Turini Trail

Chiara Giovando Trail

Davide Cheraz Trail

Axelle Vicari Corsa Montagna

Xavier Chevrier Corsa Montagna

Henri Aymonod Corsa Montagna

Francesca Canepa Strada

René Cuneaz Strada

Silvia Gradizzi Pista

Eleonora Marchiando Pista

Eleonora Marchiando