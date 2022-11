Wheelchair, Mondiali Gruppo B: l’Italia eliminata per mano della Germania

Si è interrotto ill playoff il cammino dell’Italia di wheelchair curling. Ai Mondiali Gruppo B di Lohja, gli azzurri non sono riusciti a centrare il pass per la semifinale, arrendendosi per 7-2 alla Germania. Un punteggio sin troppo largo e che non dà la misura di un incontro che fino alla fine del sesto end era in grande equilibrio, coi tedeschi avanti per 3-2. Nel settimo però arrivava l’errore che metteva fine al torneo di Egidio Marchese e compagni, perché i 4 punti in un solo parziale hanno catapultato la Germania tra le migliori quattro.

Questo il commento del responsabile tecnico Roberto Maino: “La partita con la Germania è stata molto tesa. Purtroppo, al settimo end una bocciata sbagliata all’ultimo sasso ha regalato 4 punti ai tedeschi che, a quel punto, sono diventati irraggiungibili. Chiudiamo così un Mondiali Gruppo B con la gioia di essere arrivati alla fase finale ma con il rammarico di esserne usciti troppo presto. Siamo comunque nella parte alta della classifica ma, purtroppo, non abbastanza. Dopo questi Mondiali di Lohja dovremo fare degli aggiustamenti e delle modifiche per i prossimi eventi». Il cammino per Milano Cortina 2026 è appena cominciato e l’Italia vuole subito rialzarsi.