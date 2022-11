Rugby: Un sabato entusiasmante per il settore giovanile dello Stade Valdôtain Rugby

L’Under 17, che gioca insieme ai ragazzi dell’Ivrea, vince 36 a 14 contro il Cuneo Pedona. L’Under 15 vince 69 a 14 contro il Moncalieri. Domenica 27, invece, al campo di Lumezzane in provincia di Brescia: La Seniores Femminile, in franchigia con San Mauro gioca contro i Centurioni e perde 27 a 14 combattendo però ogni minuto di un grande match!

Categoria Under 17

Sabato 26 novembre 2022, ore 16:30, presso campo ASD Ivrea Rugby Club

Stade Valdôtain vs Cuneo Pedona

Vince Stade Valdôtain Rugby 36 a 14

I ragazzi dell’U17 sono stati impegnati nel pomeriggio di sabato 26 novembre in un match contro il Cuneo Pedona. La partita è stata vinta con buon margine dai nostri Leoni che, dopo una prima parte di gara giocata alla pari con un ottimo Cuneo Pedona, riescono a imporre gioco e ritmo. È stata una prestazione di grande orgoglio e agonismo da parte di tutta la squadra. Questo rappresenta un risultato che aiuta ad alzare il morale ai nostri ragazzi, in vista del big match casalingo il 10 dicembre contro il Biella!

Formazione: Lo Tufo Yan, Felentzer Lorenzo, Tarabella Alessandro, Canino Andrea, Jimenez Joaquin Andreas, De Meyer Carlo Nicolai, Donnet Cedric, Meneghetti Tommaso, Deval Ryan, Zanchetti Giacomo, Ardy Valerio, Mattiacci Raffaele, Novani Alessandro, Orrù Gabriele, Marchesini Massimo Enzo, Stella Michele Nadir, Gerbi Luca Umberto, Longo Domenico Jr, Moore Pablo Ernesto, Fusetti Xavier, Paggioro Filippo, Fusetti Elias.

Allenatore: De Meyer Christoffel Bernardus

In piedi da sx Stella Michele Nadir, Mattiacci Raffaele, Gerbi Luca, Longo Domenico Jr, Ardy Valerio, Marchesini Massimo Enzo, Zanchetti Giacomo, Orrù Gabriele, Deval Ryan, Novani Alessandro, Meneghetti Tommaso; in ginocchio Donnet Cedric, Felentzer Lorenzo, Fusetti Elias, Canino Andreas, Fusetti Xavier, De Meyer Carlo Nicolai, Lo Tufo Yan, Tarabella Alessandro, Moore Pablo Ernesto, Paggioro Filippo, Jimenez Joaquin Andres.

● Categoria Under 15

Sabato 26 novembre 2022, ore 16:00, presso campo sportivo di Sarre, Area6tu

Stade Valdôtain vs Moncalieri

Vince Stade Valdôtain Rugby 69 a 14

Da sx in piedi: All. Gramajo Jeronimo, Rosa Jacopo, Ferre Clemy, Becquet Jaques, Pal Denis, Battendier David, Tramonti Lorenzo, Malacarne Filippo, Scarfò Domenico, Sebastiani Matteo, El Jaafary Brahim, All. Bellafiore Luca, Dir. Sebastiani Michele.

Da sx a terra: Gobbi Carlo, Miramonti Elias, Granato Gabriele, Tropiano Elia, Laino Alessandro, Truscelli Alessio, Vestena Tommaso

Dopo appena un minuto dall’inizio della partita i ragazzi dell’Under 15 fanno subito capire chi sono i padroni in casa. Il primo tempo si gioca con un netto predominio in attacco e con qualche titubanza in fase difensiva, ma i leoncini Stade, guidati da Jeronimo e Luca, chiudono il primo tempo con un 33-07. Il secondo tempo fondamentalmente rispecchia l’andamento del primo, con i padroni di casa strabordanti in attacco. La partita si conclude con un netto 69 a 14. L’U15 con questa partita inanella il quinto successo su 5 partite con una squadra che si presenta in campo con 17 convocati, una squadra che continua a dimostrare di giocare insieme, compatti, con tanti nuovi giocatori, che da subito però hanno fatto valere le loro capacità.

Formazione:

Rosa Jacopo, Ferré Clemy, Becquet Jaques, Pal Denis, Battendier David, Tramonti Lorenzo, Malacarne Filippo, Scarfò Domenico, Sebastiani Matteo, El Jaafary Brahim, Gobbi Carlo, Miramonti Elias, Granato Gabriele, Tropiano Elia, Laino Alessandro, Truscelli Alessio, Vestena Tommaso. Allenatori: Gramajo Jeronimo e Luca Bellafiore

Da sx in piedi: All. Gramajo Jeronimo, Rosa Jacopo, Ferre Clemy, Becquet Jaques, Pal Denis, Battendier David, Tramonti Lorenzo, Malacarne Filippo, Scarfò Domenico, Sebastiani Matteo, El Jaafary Brahim, All. Bellafiore Luca, Dir. Sebastiani Michele.

Da sx a terra: Gobbi Carlo, Miramonti Elias, Granato Gabriele, Tropiano Elia, Laino Alessandro, Truscelli Alessio, Vestena Tommaso

● Femminile Seniores

Domenica 27 novembre 2022, ore 14:30, presso di Lumezzane (BS)

San Mauro vs Centurioni Vince Centurioni 27 a 14.

Le nostre ragazze seniores che giocano in franchigia con il San Mauro, Chiara Persol, Charlotte Toro, Martina Zanoni e Jennifer Skofca, hanno giocato domenica 27 novembre l’ultima partita del girone di andata. Il primo tempo, molto stabile, vede il risultato fermo sullo 0 a 0 fino al 36', mentre negli ultimi 5 minuti la situazione si smuove con una meta del capitano Stoppa e due mete delle avversarie. Il secondo tempo riparte e vede 3 mete dei Centurioni su alcuni errori di gestione difensiva. Gli ultimi 20' sono di vera e propria supremazia delle ragazze del San Mauro che vanno in meta per la seconda volta nuovamente con il capitano Stoppa e provano in tutti i modi a recuperare il risultato, che poi rimane però fisso sul 27 a 14. Da sottolineare la buona la mentalità e concentrazione delle ragazze, che crescono mentalmente di settimana in settimana.

Le ragazze dello Stade Valdôtain Rugby. Da sinistra: Letizia Mellini, Charlotte Toro e Rebecca Pizzuto. In basso da sinistra Jennifer Skofca e Martina Zanoni. Allenatore: Roberto Mazzei