Rugby: Stade Valdôtain Rugby vs Rugby San Mauro 17 a 0

Le squadre si trovano in campo alle ore 14:30 e - dopo un minuto di silenzio commosso in ricordo dell’ex allenatore Alessio Lamia - inizia il match, la finale per il girone di qualificazione di serie C.

Tabellino gara commentato:

1° tempo:

È un pomeriggio assolato al campo di Sarre e il terreno è in perfette condizioni per quello che diventerà, nel corso degli 80 minuti, un match davvero esaltante.

I primi istanti sono stati di studio e di conoscenza per le due compagini, dieci minuti di sostanziale equilibrio con errori da entrambe le parti e momenti di gioco molto spezzettati.

Il gioco, inizialmente, è stato molto fisico con numerose percussioni e poco spazio per il gioco a largo. La mischia del San Mauro si è rivelata molto pesante e dominante e le numerose assenze del pacchetto valdostano si sono fatte sentire. La fase di difesa è stata molto dura e faticosa per i gialloneri, ma la reazione è stata ottima da parte dei ragazzi valdostani che difendono con molto vigore e tenacia. Il San Mauro preme e si rende pericoloso ma senza troppi patemi per il momento.

Al 19° minuto la difesa valdostana commette qualche fallo di troppo e ne nasce un’occasione per i tre punti nelle mani dell'estremo ospite, nulla di fatto però.

Poco dopo, meta di Alessandro Romeo, su una splendida azione dei tre quarti, su un fulmineo rovesciamento di fronte. Trasforma Gramajo.

Nel frattempo, cartellino giallo ad un giocatore del San Mauro per fallo all'interno della propria area di meta mentre Romeo segnava.

Al 30° minuto esce Tavilla ed entra Benzi per lo Stade.

Fase di pressione per il San Mauro che in 14 contro 15 reagisce alla marcatura valdostana.

Al 35° lo Stade esce dalla pressione degli ospiti con un ottimo calcio di liberazione di Gramajo.

Finisce il primo tempo con un San Mauro dominante in mischia ma con lo Stade che difende con tenacia nella propria metà campo e riparte con azioni veloci e ficcanti grazie ad una splendida linea dei 3 / 4 e un triangolo allargato molto efficace.

2° tempo:

Per lo Stade esce Bellafiore ed entra Gontier Stefano.

Immediatamente un fallo degli ospiti con la conseguente possibilità di incrementare il punteggio per lo Stade. Al 42° trasforma Gramajo.

Lo Stade affronta una fase molto combattuta difendendo sulla propria linea di meta.

Esce Zanuso ed entra Spagnolli. Giallo a Cortinovis per qualche eccesso in difesa.

Al 48° continua la fase di percussione degli ospiti che non riescono a marcare nonostante la mischia molto pesante. Lo Stade rimane in 14 per il giallo a Cortinovis. Esce Spagnolli per un colpo ed entra Collins.

Al 51° calcio di punizione fallito dagli ospiti in condizioni molto favorevoli.

Al 53° calcio di punizione per lo Stade da oltre la linea dei 10 metri, non realizzato da Gramajo.

Al 55° sugli sviluppi dell'azione, forte percussione degli avanti valdostani che mettono Gramajo nelle condizioni di effettuare un calcio a seguire perfetto per la meta di Santoro. Trasforma Gramajo.

Rientra Cortinovis dal giallo di nuovo 15 contro 15.

Al 60° ancora una forte pressione del San Mauro nei 22 valdostani con i ragazzi dello Stade che si difendono con molta efficacia.

Al 64° giallo a Lancione per un'azione fallosa in difesa. Ancora in 14 contro 15. Si continua a soffrire nei 22 valdostani.

Al 68° lo Stade esce dai propri 22 e si rende pericoloso nella metà campo ospite. Ennesimo capovolgimento di fronte e avanti degli ospiti sulla raccolta di un calcio di liberazione.

Al 72° la partita staziona a metà campo con falli in difesa dello Stade e San Mauro che non riesce a rendersi pericoloso. Esce Pina Barros ed entra Broglia.

80° minuto: è finita! Lo Stade si impone al termine di una partita in cui ha dimostrato maturità ed esperienza, capacità di saper soffrire nei momenti che contavano per poi punire gli avversari nel momento in cui il San Mauro si è disunito e ha concesso spazi. Da rivedere la disciplina in difesa che ha comportato due gialli nei momenti topici ma, viste anche le molte assenze, saranno i prossimi impegni che ci racconteranno dove può arrivare questa squadra.

Commento del giocatore Jeronimo Gramajo:

“Prima di tutto un grazie, ai miei compagni e a tutto il pubblico che sempre ci accompagna e ci supporta durante le partite. È stata una partita dura e difficile che abbiamo portato avanti con il contatto e con la difesa. Ci alleniamo tutta la settimana e oggi il nostro impegno si è visto in campo!”

Formazione: 1) Gontier Massimo, 2) Bellafiore Luca, 3) Tavilla Giovanni, Enrico, 5) Di Sciacca Matteo , 6) Cortinovis Simone, 7) Seghesio Lorenzo, 8) Duc Alberto, 9) Calosso Francesco , 10) Gramajo Jeronimo, 11) Pina Barros Roberto Carlo, 12) Lancione Luca, 13) Santoro Domenico, 14) Romeo Alessandro, 15) Bonfiglioli Lionel, 24) Zanuso Bruno.

Panchina: 16) Spagnolli Gianpaolo, 17) Gontier Stefano, 18) Benzi Paolo, 19) Collins Oliver Dominik, 20) Brongo Antoine, 21) Zappa Stefano.

Allenatori: Ferrucci, Parra.

Prep. atletico: Brunier.