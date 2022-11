Rugby: Gli impegni dello Stade Valdôtain Rugby

● Categoria Seniores (in casa)

Domenica 6 novembre 2022, ore 14:30

presso Campo sportivo di Sarre Area6tu

Stade Valdôtain Rugby vs Biella Cadetta

● Categoria Under 17

RIPOSO

● Categoria Under 15 (in trasferta)

Sabato 5 novembre 2022, ore 16:30

presso Centro Sportivo Cabanette di Alessandria

Alessandria Rugby vs Stade Valdôtain Rugby

● Categoria Under 13 (in trasferta)

Domenica 6 novembre 2022, ore 10:00

presso Campo Sportivo Sant’Ambrogio di Torino

Stade Valdôtain Rugby vs Valsusa, Oleggio, Cuneo Pedona e Fossano

● Categoria Propaganda

Domenica 6 novembre 2022, ore 10:00

presso Campo sportivo di Sarre Area6tu

Concentramento U7/9/11

● Femminile Seniores - franchigia con San Mauro

RIPOSO

● Femminile Juniores (in trasferta)

Sabato 5 novembre 2022, ore 15:30

presso Campo Sportivo di Albonico

Concentramento Under 15 femminile