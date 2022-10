Rugby: Spettacolari gli U17 Stade

U17 STADE-IVREA / BIELLA

Gran bella vittoria nonostante non sia la miglior partita vista sinora, caratterizzata da diversi errori in possesso palla, ma una grande grinta e l'affiatamento della squadra permettono ai nostri Leoni di pareggiare 12 a 12 contro l'ostico Biella, i nostri rimontano con due mete di Marchesini e una trasformazione di De Meyer, dopo i tempi supplementari si va ai calci tra i pali con risultato netto 5 a 2 per i Valdostani.

U15 /17 FEMMINILE (franchigia sotto il cappello dell’Ivrea) ( CAMPO DI IVREA) contro il CUS perso 33-31 contro il Volvera vinto 51-12 In campo per lo Stade Letizia Mellini (capitano) quinta da sinistra accompagnata dal nostro coach Mazzei Roberto primo da sinistra.

Bella prova della atleta u17 Mellini Letizia dello Stade Valdotain, capitana della selezione di categoria della Franchigia e autrice di una meta di rapina e di tre trasformazioni

DOMENICA 23 OTTOBRE SENIORES MASCHILE CUS PIEMONTE ORIENTALE/ STADE VALDOTAIN RUGBY 19-22