Atletica: Nel giro internazionale di Pettinengo valdostani in bello spolvero

Nella titolata competizione, nella classifica a squadre del Trofeo delle Province, la vittoria è andata alla rappresentativa della Provincia di Milano, con i ragazzi valdostani che si sono piazzati al settimo posto tra le nove formazioni al via.

In bella evidenza, nelle prove giovanili, si è posto nella prova Allievi, sulla distanza assoluta dei 4,3km, il portacolori della Calvesi Leon Martinet che ha concluso il suo impegno guadagnando una positiva ottava posizione di categoria.

Si sono distinte, piazzandosi nella top ten della prova Cadette, sui 1800 metri a loro riservati, Sara D’aprile (Calvesi) e Sylvie Vallet che hanno ottenuto rispettivamente la nona e la decima piazza.

Bravi anche il gruppo della categoria Ragazzi, in gara sui 1100 metri, con Fabio Pallais (Calvesi) migliore della pattuglia, valido in 11esima posizione.

Nella prova assoluta, dove brillavano alcuni big della specialità, Xavier Chevrier si è ben comportato, in una prova certamente non nelle sue corde, concludendo in sesta posizione

assoluta, mentre Axelle Vicari, nella prova femminile, ha concluso piazzandosi al decimo posto. In bello spolvero il Master 45 Gabriele Beltrami (APD Pont St Martin) che si è

imposto nella sua categoria, ottenendo il secondo miglior tempo tra tutti gli atleti master presenti all’appuntamento.

I piazzamenti nelle prove giovanili dei valdostani:

Ragazze (1100mt): 30a Francesca Milani (Cogne), 32a Letizia Bochicchio (StChristophe), 34a Elisabetta Berlier (Cogne), 36a Ludovica Bellini (Cogne), 39a Emilie

Beltrami (Calvesi)

Ragazzi (1400mt): 11° Fabio Pallais (Calvesi), 14° Armin Blanc (Calvesi), 19° Semmi Mortara (Calvesi), 21° Christophe Vierin (Calvesi) 23° Cristian Pivot (Calvesi), 38° Emilien

Ronc (Monterosa).

Cadette (1800mt): 9a Sara D’Aprile (Calvesi), 10a Sylvie Vallet (Cogne); 18a Claire Frutaz (S.Orso), 25a Martina Milani (Cogne), 41a Emma Simoncini (Cogne)

Cadetti (2600mt): 18° Riccardo Chiorlerio (APD Pont St Martin), 23° Etienne Mappelli (Cogne), 44° Laurent Cugnach (Calvesi), 45° Etienne Chenal (Calvesi)

Allieve (4300mt): 22a Sophie Vallet (Cogne), 25a Eleonora Cordone (Cogne), 27a Jeannette Bbaki (Calvesi)

Allievi (4300mt): 8° Leon Martinet (Calvesi), 27° Gabriele Saba (Cogne), 35° Etienne Verraz (APD Pont St Martin), 45° Didier Chaberge (S.Orso).