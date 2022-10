Hockey ghiaccio: Gladiators under 15 vincono facile contro il Real Torino

UNDER 15 REAL TORINO - AOSTA GLADIATORS

Facile vittoria dei Gladiatori guidati da coach Picco in quel di Torino, di fronte ad una compagine molto giovane, frutto degli sforzi dei piemontesi di far rinascere dalle ceneri un glorioso settore giovanile che, il Covid prima e alcune vicissitudini societarie poi, aveva praticamente messo in ginocchio

Occasione per coach Picco di far giocare tutti i giocatori in roster e far fare esperienza ai più giovani, esperienza che servirà certo nei prossimi più difficili match.

Il risultato non conta, troppo pesante per i padroni di casa. A loro va l'incoraggiamento di rilanciare l'hockey su ghiaccio nel capoluogo piemontese.

IHL I Division.





Appuntamento alla Patinoire di Corso Lancieri, ore 20, sabato 15, per i Senior Gladiators, che, nella terza giornata di campionato, cercheranno la prima vittoria contro il Real Torino





Serie A femminile





Appuntamento in casa alle ore 14 di domenica 16 per le ragazze di coach Giovinazzo che affronteranno, in un match impossibile, la corazzata Eagles Bolzano





Under 19





Match domenica 16, alle 17: chiamati a vincere, i ragazzi affronteranno in casa, ad Aosta, il Merano





Under 17 -





Doppio impegno casalingo per gli Under 17: venerdi' 14 alle 18 contro lo Zoldo, sabato 15 alle 17 contro la più impegnativa Alleghe - Cortina





Under 15 -





match importantissimo ed ad alto livello ad Aosta domenica 16 ore 11 quando i ragazzi di coach Picco affronteranno i temibilissimi ragazzi di Pinerolo





Under 13