Il 23 ottobre la 35/a edizione del Trofeo 7 Torri, gara podistica nel centro di Aosta

T7T è l’acronimo di uno degli eventi sportivi di più lunga tradizione che caratterizza l’autunno della città di Aosta. Nella stagione delle castagne, quando le foglie cominciano a cadere dagli alberi e le giornate ad accorciarsi, l’appuntamento con il Trofeo 7 Torri torna di attualità.

Per 34 anni la competizione ha lambito le vestigia cariche di storia della città romana di Augusta Praetoria, e domenica 23 ottobre 2022 si appresta a farlo ancora festeggiando la sua 35/a edizione. Per celebrare questa tappa importante, era giusto pensare a una proposta innovativa.

Dopo 34 edizioni riservate esclusivamente ai tesserati della federazione di atletica, era maturo il tempo per allargare il campo, in modo che l’appuntamento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Aosta, potesse diventare la festa di inizio autunno dell’endurance del capoluogo.

Così, da quest’anno il T7T sarà aperto a tutti gli sportivi maggiorenni. Sarà sufficiente essere in possesso del certificato di visita medico-sportiva agonistica in corso di validità, avere compiuto 18 anni, e trovare altri due compagni con gli stessi requisiti, non necessariamente dello stesso genere, e il gioco è fatto. Sarà poi necessario pre-iscriversi entro giovedì 20 ottobre, trasmettendo una email con i tre nominativi e la copia del certificato a settetorri.aosta@gmail.com.

Il T7T prende questo nome in quanto tocca o passa nelle vicinanze delle sette torri erette nel tempo a difesa della cinta muraria della città di Aosta. Difatti, vicino alla stazione ferrovaria, che il percorso lambisce, si costeggia Tour du Pailleron, poi proseguendo si attraversano i resti della Torre Plouve; si sacrifica la Tour Fromage l’unica torre che concretamente gli atleti non abbracciano e, passando da uno dei simboli della città, l’Arco di Augusto, i protagonisti percorrendo via Guido Rey, transitano dalla Torre dei Balivi.

Il tracciato, come lo scorso anno, passa poi da via San Giocondo, tocca piazza Roncas e raggiunge la Tourneuve. Nella parte finale, passaggio dalla Torre del Lebbroso, incrociando Via Festaz e, ultima, a poche centinaia di metri dalla zona cambio e arrivo di piazza Chanoux, la Torre di Bramafan.

La segreteria per la conferma iscrizioni e la consegna dei pettorali sarà allestita sotto i portici della piazza e sarà operativa a partire dalle ore 8.

A livello operativo, tornerà attivo il ristoro, che nel 2021 era stato fortemente depotenziato a causa della normativa sanitaria vigente. Confermate: formula, percorso di gara e programma della competizione che prevede dalle ore 10 le partenze delle prove giovanili, con i bambini di 8/9 anni (Esordienti 8) che apriranno la gara della 3x500mt, staffetta che seguirà il tracciato che dalla partenza/arrivo organizzata sul sagrato di piazza Chanoux toccherà viale Conseil des Commis, via Festaz, via Gramsci e via de Tillier.

Stesso percorso, a seguire, per i 10/11 anni (Esordienti 10), 12/13 anni (Ragazzi/e) e in chiusura i 14/15enni (Cadetti/e). Chiusa la parentesi dei piccoli, a seguire, indicativamente verso le 10,45, pronti a macinare i 4km saranno i primi frazionisti della 3x4km assoluta e assoluta non competitiva.

Il percorso risulta aderente all’ultima edizione con partenza da piazza Chanoux per svilupparsi in: viale Conseil des Commis, via Tour du Pailleron (Tour Pailleron), via Matteotti, via Cerlogne, via Torino, via Garibaldi, piazza Arco d’Augusto, viale Chabod, via Rey (Torre Balivi), via de Maistre, via San Giocondo, piazza Roncas, via Tourneuve (Tourneuve), via Monte Solarolo, via Aubert, via Torre del Lebbroso (Torre Lebbroso), via Stevenin, via Trottechien (Tour Bramafan), via Festaz, via Gramsci, via de Tillier e piazza Chanoux.

Intorno alle ore 12, in attesa dell'ufficializzazione delle classifiche e prima di dare il via alla cerimonia di premiazione, l’organizzazione ha previsto uno spettacolo di magia e illusionismo che durerà circa un’ora: una parentesi divertente aperta agli iscritti, grandi e piccini, ma anche a tutti i tifosi, agli accompagnatori ai semplici curiosi e ai passanti, per veicolare ancor più il messaggio che il T7T da quest’anno vuole diventare un “pezzettino di Aosta”, non solo una gara podistica seppure di tradizione.

«Ci auguriamo una partecipazione massiccia da parte della popolazione – commenta l’assessora allo Sport, Alina Sapinet (nella foto) – soprattutto se avremo la fortuna di poter contare su una giornata favorevole dal punto di vista meteorologico. Crediamo che la scelta fatta a partire da quest’anno possa risultare vincente per rilanciare il fascino di una gara storica che però, a causa delle limitazioni del regolamento, era riservata solo ad atleti tesserati. Ampliando il campo dei partecipanti, e sperimentando anche forme di intrattenimento correlate alla manifestazione ma slegate dal côté sportivo in senso stretto, contiamo di coinvolgere maggiormente la cittadinanza, dando vita a un evento capace di richiamare anche giovani e famiglie e non solo il popolo del podismo».