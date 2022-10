Atletica: Argento per VdA nel tRofeo regionale Province

I ragazzi valdostani hanno offerto una prestazione di squadra di alto livello e grazie alle prestazioni individuali ottenute la rappresentativa valdostana si è comportata più che egregiamente piazzandosi al secondo posto della classifica a squadre in campo femminile, maschile e nella combinata femminile+maschile.

Le ragazze, precedute dalla formazione di Novara (13756 punti), hanno lottato per il gradino più alto e alla fine hanno dovuto accontentarsi del seconda piazza per soli 115 punti, avendo totalizzato 13641 punti. La classifica ha visto terze le ragazze di Cuneo (12797), davanti a Biella/Vercelli (12643), Asti (12161) e Torino (7733). In campo maschile netta è stata la prima piazza occupata dai ragazzi di Cuneo (14009 punti), con i ragazzi valdostani che sono riusciti a tenere dietro le altre formazioni grazie agli 11619 punti totalizzati, precedendo Biella/Vercelli (11410), Asti (10783) e Novara (10546).

Nella combinata Femminile+Maschile ad imporsi è stata la squadra di Cuneo, totalizzando 26806 punti, davanti ai padroni di casa valdostani che con 25260 si sono conquistati una valido secondo gradino del podio. Dietro Novara (24302), Biella/Vercelli (24053) e Asti (22944).

Guardando le prove individuali nel Tetrathlon A, che ha visto le protagoniste impegnate su 60mt, lungo, peso e 600mt, terza posizione per Carlotta Giovanetto (Pont Donnas) che ha totalizzato 2633 punti (8”82, 4m33, 9m41, 1’55”87), con sesta Amelie Tognonato (Cogne) che ha concluso con 2167 punti (9”44, 4m00, 7m03, 1’58”91). A completare il gruppo delle valdostane Alessia Colosimo (Pont Donnas) si è piazzata 18esima con 1643 punti, precedendo la corregionale Carola Buro Rosazza (Calvesi) che ha concluso con 1611 punti. Nel Tetrathlon B, dove l’impegno era previsto su 60hs, alto, vortex e 600mt, la prima delle valdostane è stata Cloe Zoppo Ronzero (Pont Donnas) che, totalizzando 2689 punti, si è guadagnata la seconda piazza in virtù di questi risultati individuali: 10”34, 1m25, 23m14, 1’48”94. Settima posizione è stata appannaggio di Miriam Colosimo (Pont Donnas) che ha chiuso il suo impegno con 2461 punti (11”06, 1m37, 27m18, 2’07”10). 13esima ha concluso Ludovica Bellini (Cogne) con 2048 punti, mentre la compagna di club Francesca Milani (Cogne), con 1858 punti si è attestata al 17esimo posto.

Passando al settore maschile, nel Tetrathlon A (mt 60, lungo, peso, 600mt) il primo dei valdostani è stato Filippo Lingeri (Pont Donnas), che ha concluso ottavo con 1927 punti (8”70, 4m23, 8m24, 2’04”13). In decima posizione ha trovato posto Federico Sapia (St Christophe) con 1753 punti (8”70, 4m23, 11m75, 2’04”13), 50 punti meglio del compagno di casacca Francesco Brunod (Calvesi), che con 1703 punti si è inserito all’11esimo posto.

21esimo si è piazzato Cedric Nex (Cogne) che ha totalizzato 1135 punti. Nel Tetrathon B con le cinque prove distribuite da 60hs, alto, vortex e 600 mt, per i locali quinto si è inserito Fabio Pallais (Calvesi), con 2194 punti (10”57, 1m25, 27m77,1’42”77), davanti a Hervé Plater (Calvesi) che chiudendo in 2168 (10”76, 1m31, 46m26, 1’56”17) si è piazzato al sesto posto. Armin Blanc (Calvesi) si è poi guadagnato l’undicesima piazza con 1874 punti, mentre Christophe Vierin (Calvesi) con 1850 ha concluso al 13esimo posto.

