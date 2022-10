Trail: Luisa Rocchia (Apd Pont St Martin) e Dennis Brunod (Monterosa) campioni valdostani assoluti

Sabato 8 ottobre tra i filari delle vigne sulla collina di Quart si è tenuta la seconda edizione del Grosjean Wine Trail. Organizzato dall’Asd InRun su di un tracciato di 15 chilometri con 800 metri di dislivello positivo il Grosjean Wine Trail ha assegnato sabato il titolo regionale Fidal di Trail.

A conquistare il successo assoluto sono stati la piemontese Luisa Rocchia, piemontese tesserata per l’Apd Pont St Martin, capace di chiudere con il sesto tempo assoluto in 1h18’42 e il consigliere regionale Dennis Brunod, dell’Atletica Monterosa Fogu Arnad che con 1h09’14 si è lasciato alle spalle i due portacolori dell’Atletica Calvesi, Alessandro Saravalle, secondo nel campionato valdostano in 1h09’39 e Giuseppe Lamastra che ha occupato il terzo gradino del podio giungendo sul traguardo dopo 1h13’33.

Il podio assoluto femminile rossonero è invece completato da Marcella Pont (Pol. S.Orso) 1h39’55 e Giada Macrì (Asd InRun) 1h40’28. Davanti a tutti il “valdostanissimo”, ma tesserato per l’Atletica Valli Bergamasche, cosa che lo ha escluso dal concorrere per il titolo, Xavier Chevrier che si è presto staccato dal gruppo imponendosi nel tempo di 1h06’51.

Consegnate anche le maglie di campione valdostano 2022 di categoria di Trail allo Junior Jacopo Gregori (Monterosa Fogu Arnad), settimo assoluto in 1h20’04, Giuseppina Marconato (InRun 1h49’25), Diego Merivot (S.Orso 1h21’39) per i Master B, Marco Béthaz (InRun 1h22’17) tra i Master C e Carlo Chabod (S.Orso 1h41’17 ) tra i Master D.

A seguito di un valido lavoro finalizzato a confermare nell’alveo del mondo dell’atletica leggera il variegato ed effervescente mondo della corsa in montagna il comitato regionale Fidal ha così chiuso gli appuntamenti che hanno decretato i campioni valdostani 2022 di Vertical, “Classica Corsa in Montagna” e, oggi, Trail.