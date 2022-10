Atletica: Omar Bouamer pronto per i nazionali di maratonina

Non si tira indietro di fronte alla sfida con i migliori atleti italiani della strada il valdostano Omar Bouamer che ha sottoscritto la sua presenza per la mezza maratona di Pisa che si terrà domenica 9 ottobre e assegnerà il titolo tricolore assoluto della specialità.

Il campione valdostano, classe 1989, in forza al GP Parco Alpi Apuane, dopo anni di tesseramento per la Pol S. Orso Aosta, ha all’attivo una prestazione di 1h04’58” che lo inserisce nel gruppo di testa che partirà, dallo start di Via Contessa Matilde, a ridosso della Torre pendente, con il pettorale giallo. L’infermiere di Aosta punterà a giungere con i primi nella storica Piazza dei Miracoli e con lui sono dati per partenti alcuni big della specialità a partire da Yohanes Chiappinelli, il padrone di casa Daniele Meucci oltre al campione in carica Iliass Aouani e gli altri attesi del calibro di Stefano La Rosa e Daniele D’Onofrio.