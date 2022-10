Atletica: Al Crestella di Donnas finale regionale del TRofeo Province Ragazzi

Nel pomeriggio di domenica 9 ottobre, con le gare che prenderanno avvio a partire dalle ore 14:00 al Crestella di Donnas, sotto l’organizzazione del club di casa, l’Atletica Pont Donnas, è in programma la finale regionale (Piemonte e Valle d’Aosta) del Trofeo delle regioni riservato alla categoria Ragazzi (anni 2009 e 2010). I protagonisti sono distribuiti in due prove multiple, il Tetrathlon A (60, Lungo, peso, 600) e il Tetrathlon B (60hs, alto, vortex, 600).

Per la formazione valdostana sono stati convocati 16 promesse che per essere stati selezionati hanno conseguito durante la stagione 2022 almeno 4 gare diverse del programma tecnico, di cui almeno 1 di salto e 1 di lancio. Per il settore femminile queste atlete attese: Ludovica Bellini (Cogne), Alessia Colosimo (Pont Donnas), Miriam Colosimo (Pont Donnas), Carlotta Giovanetto (Pont Donnas), Francesca Milani (Cogne), Carola Buro Rosazza (Calvesi), Amelie Tognonato (Cogne), Cloe Zoppo Ronzero (Pont Donnas)

Per il settore maschile questi sono i selezionati: Armin Blanc (Calvesi), Francesco Brunod (Calvesi), Filippo Lingeri (Pont Donnas), Cedric Nex (Cogne), Fabio Pallais (Calvesi), Hervé Plater (Calvesi), Federico Sapia (St Christophe), Christophe Vierin (Calvesi).

I ragazzi valdostani affronteranno i pari età delle province di: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Biella/Vercelli.