Atletica: Record regionale nei 1200 Siepi per Matteo Maniezzo

Difficile ritagliarsi spazi importanti, ma l’esperienza è stata per tutti certamente arricchente. Non sono mancati alcuni risultati interessanti e tra questi i 1200 siepi hanno portato in dote il nuovo record valdostano Cadetti grazie a Matteo Maniezzo (nella foto), della Cogne, che concludendo in 3’39”04, non è andato oltre la 18esima posizione nella classifica finale ma ha migliorato di oltre 2 secondi il precedente primato che reggeva dal 2015 ad opera di Pietro Perego (Calvesi) con 3’41”29.

Nella stessa gara, sempre i 1200 Siepi, Martina Milani (Cogne) ha sfiorato la migliore prestazione regionale di 4’10”19 ottenuta nel 2017 da Silvia Gradizzi, chiudendo in 15esima posizione in 4’10”28, pagando soli 9 centesimi di secondo.

Il miglior piazzamento individuale della rappresentativa valdostana lo ha fatto registrare Claire Frutaz (S.Orso nella foto) che ha vinto la sua serie dei 1000 metri, concludendo al decimo posto finale grazie al tempo di 3’06”90. Sette sono poi stati i ragazzi valdostani che, nel più importante appuntamento della stagione, oltre ad esserselo guadagnato, hanno anche migliorato il proprio primato personale.

A livello di squadra, stante una formazione non completa in tutti i suoi effettivi, il piazzamento della rappresentativa Valle d’Aosta nella combinata Cadette+Cadetti è stato il 19esimo posto, meglio di una posizione, 18esime la squadra femminile, mentre i maschi si sono dovuti accontentare del 21esimo posto.

Nicole Dellio

Questi i risultati:

Femminile – Mt 80 13a Nicole Dellio (Cogne) batteria 10”69, Finale2 10”92; Mt 300 19a Lucrezia Meloni (Calvesi) 47”23 pp; Mt 1000 10a Claire Frutaz (S.Orso) 3’06”90; Mt 2000 23a Martina Trentin (S.Orso) 7’08”57 pp; Mt 1200 15a Siepi Martina Milani (Cogne) 4’10”28 pp; Mt 80hs 19a Giada Borney (Pont Donnas) 13”78; Mt 300hs 24a Sylvie Vallet (Cogne) 54”74; Triplo 21a Alice Lingeri (Pont Donnas) 9m79; Disco 29a Kirsten Goyet (Cogne) 20m12; Martello 16a Eleonora Zoja (Cogne) 31m82 pp; Giavellotto 25a Giulia Leccia (Calvesi) 17m85; Pentathlon 16a Matilde Abelli (Cogne) punti 2850 (80hs 13”69, Alto 1m47, Giavellotto 13m39, Lungo 4m31, mt 600 1’51”96); Staffetta 4x100 20a Valle d’Aosta Giada Borney (Pont Donnas), Lucrezia Meloni (Calvesi), Sara D’Aprile (Calvesi), Nicole Dellio (Cogne) 53”99

Maschile - Mt 1000 29° Etienne Mappelli (Cogne) 2’52”96; Mt 2000 30° Laurent Cugnach (Calvesi) 6’32”34 pp; Mt 1200 Siepi 18° Matteo Maniezzo (Cogne) 3’39”04 Nuovo Record Valdostano; Mt 300hs 25° Matteo Pagliarin (Cogne) 45”50 pp; Alto 16° Leonardo Marana (Cogne) 1m60; Triplo 19° Mattia Mancini (Cogne) 10m44; Staffetta 4x100 14° Valle d’Aosta Leonardo Marana (Cogne), Jacopo China Bino (Calvesi), Matteo Mancini (Cogne), Matteo Pagliarin (Cogne) 51”83