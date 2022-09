Sei valdostani in gara nei mondiali di corsa in montagna di inizio novembre in Thailandia Dopo una stagione intensa, il coordinatore tecnico della nazionale di corsa in montagna Paolo Germanetto ha diramato i convocati per la prima rassegna iridata di

Importante è la presenza di atleti valdostani. Sono 42 gli azzurri, 22 uomini e 20 donne gli atleti che saranno protagonisti e tra questi sei sono i nostri campioni che saranno in gara nella prova iridata in terra asiatica. Per la categoria assoluta maschile, doppio impegno nelle gare di “sola salita” del 4 novembre, e di “salita e discesa”, del 6/11, per Xavier Chevrier (Atl Leffe Valli Bergamasche) oro continentale a squadre nell’up&down. Tra i selezionati, in gara nella prova di “sola salita”, del 4/11, il vincitore della Coppa del Mondo 2021 Henry Aymonod (US Malonno).

Chiamato a difendere i colori azzurri con la forte comitiva italiana è del gruppo Davide Cheraz, portacolori della Asd Hey Team, inserito nel sestetto della prova del Long Trail che si terrà il 5 novembre.

Nella stessa prova del Long Trail, sarà protagonista il prossimo 5 novembre Giuditta Turini, della S.Orso Aosta, mentre nel Short Trail che si disputerà il 4/11 è attesa la portacolori dell’Atl. Monterosa Fogu Arnad Chiara Giovando. Inserita nella formazione italiana under 20 il talento di Valgrisenche Axelle Vicari (Sisport To), argento e bronzo agli ultimi europei, che il prossimo 6 novembre sarà in gara nella prova Up&Down.