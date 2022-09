Corsa Montagna: Nei campionati italiani staffetta Chevrier quarto alle Valli Bergamasche

Il recupero del campione valdostano ha riavvicinato la sua compagine, l’Atl. Leffe Valli Bergamasche, ai primi, ma non gli ha permesso di agganciare il podio, concludendo in quarta posizione nel tempo complessivo di 1h42’56 a 1’49” dai vincitori.

I Campionati italiani di staffetta di corsa in montagna, disputatisi sulle falesie pugliesi di Gagliano del Capo, ha così visto imporsi in 1h41’07” il terzetto della Valchiese, composto da Marco Filosi, Luca Merli e Alberto Vender, davanti alle due formazioni de La Recastello Radici Group. Xavier Chevrier, che ha corso con i compagni Matteo Bossetti e Luca Gagnati, ha dovuto fare a meno di una pedina importante quale il forte Cesare Maestri infortunato, e si è dovuto accontentare della “medaglia di legno”.

In quinta posizione il collettivo dell’Atl Malonno, che schierava per due terzi atleti valdostani, Massimo Farcoz, Dionigi Gianola e Henri Aymonod hanno pagato 5’07” dai neo campioni italiani concludendo in 1h46’14”.