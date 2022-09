Atletica: Gabriele Beltrami bronzo nei 10km master

Su di un tracciato di 5km da ripetersi due volte, con buone condizioni meteo e un percorso di gara filante, la prima parte è stata di controllo, mentre per il valdostano, la caccia per una posizione più prestigiosa si è infranta a 2km dall’arrivo dove una mancanza di tenuta gli ha impedito una chiusura più brillante.

Alla fine Gabriele Beltrami, 48anni, classe 1974, si è guadagnato un comunque importante terzo gradino del podio nella sua categoria, la SM45 correndo la sua prova in 32’06” sui 118 concorrenti di categoria e decimo, di tutte le fasce di età, sugli oltre 700 concorrenti in gara. Il valdostano è stato preceduto dal campione italiano SM45 Davide Ranieri (Daunia Running) che ha fatto suo il tricolore concludendo in 31’35”, mentre il secondo posto è stato appannaggio di Dario Rognoni (Cus Pro Patria Milano) che ha concluso in 31’48”.