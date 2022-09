Hockey ghiaccio: Il weekend di Luca Torchio e la figuraccia antispotiva del Merano

Si è tenuto nel weekend ad Alleghe il Trofeo Franceschini, riservato ai nati 2010-11. Il comitato Piemonte Valle d'Aosta ha visto giocare tra le sue fila i piccoli Gladiators Nardella Simone (D), Rosset Xavier (D) e Minniti Simone (A). L a selezione regionale subalpina si è confronta con i pari età delle regioni Lombardia e Veneto e delle Provincie Autonome, Alto Adige e Trentino. Sconfitti dalle regione del nord est, i Piemontesi si sono arresi solo ai supplementari alla Lombardia. Per i nostri atleti premio fair play e un assist nel match contro il Trentino. I sorrisi dei piccoli è il segno della giusta soddisfazione dell'esperienza straordinaria vissuta in selezione, con i compagni di Pinerolo, Torre Pellice e Torino.

Nella seconda giornata del campionato nazionale U17 succede di tutto alla Patinoire di Corso Lancieri.

I ragazzi di coach Giovinazzo disputano un ottimo primo tempo, mettendo in cassaforte il risultato con 4 reti, segnate in 12 minuti da Fraschetta, Giacometto (con un eccezionale around the net), Torchio Luca e Badoglio, in power play.

Il tempo finisce in controllo per gli aostani, che, dopo la pausa, rientrano sul ghiaccio forse già sicuri della vittoria. Ma nell'hockey nulla è scontato. Gli altoatesini, sfruttando anche due power play, si riportano in 9 minuti sul 4-3.

La reazioni degli aostani è decisa e pronta con Sukhytskyi che riporta il risultato su un più sicuro 5-3. A soli 18 secondi dalla fine del secondo drittel, un missile dalla blu di Mazzocchi riporta i ragazzi di Coach Giovinazzo sul 6-3. Questa è l'ultima nota di cronaca sportiva.

La frustrazione degli altoatesini, la stanchezza, il nervosismo, la difficoltà di gestire il match da parte degli arbitri è un cocktail esplosivo che si tramuta in una chiassosa hockeystica rissa.

Il Merano si rifiuta di scendere sul ghiaccio per il terzo tempo, chiudendo così anticipatamente il match.

Prossimo appuntamento martedì a Torre Pellice e sabato prossimo, ancora ad Aosta, contro il Trento.