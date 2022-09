Atletica: Buone prestazione dei Master Calvesi alle finali societari

La seconda parte della stagione all’aperto per il movimento degli over35 ha ripreso sostanza con la finale nazionale dei Campionati di Società Master su pista che si sono tenuti sabato 10 e domenica 11 settembre a Modena, organizzati dal club La Fratellanza 1874.

In campo, per la Valle d’Aosta, le due formazioni, femminile e maschile, dell’Atletica Sandro Calvesi, guidate dal Presidente Lyana Calvesi, che hanno completato il programma di gare che prevedeva il completamento di 13 prove. Il miglior risultato lo ha ottenuto la squadra femminile che ha concluso con la 17esima posizione su 24 in gara, collezionando 1121 punti. 26esimi si sono invece piazzati i maschi in divisa rossa, terminando con 1029,50 punti.

Il miglior piazzamento individuale lo hanno ottenuto Chiara Ansaldi (Senior 50), quarta nel triplo con la misura di 10m04 e Giovanni Rastelli (Senior 65) quinto nel lancio del disco.

Uomini

Jean Paul Chadel (SM40) Mt 100 12”82, Mt 200 26”58; Carlo Zanetta (SM60) Mt 400 1’04”85, Mt 800 2’28”17; Lano Claudio (SM60) Mt 1500 6’36”80; Mario Cornia (SM60) Mt 5000 22’10”99; Luciano Proietti (SM70) Alto 1m20, Lungo 3m28; Roberto Ziliani (SM70) Peso 6m97, Martello 18m56; Emanuele Tortorici (SM55) Peso 11m42, Martello 39m79; Alvaro Miorelli (SM70) Disco 32m17, Giavellotto 31m04; Giovanni Rastelli (SM65) Disco 38m47; Staffetta 4x100 Calvesi (Luciano Proietti, Jean Paul Chadel, Roberto Ziliani, Carlo Zanetta) 1’00”27

Donne

Carmela Vergura (SF55) Mt100 19”06, Mt 400 1’39”30; Veronica Di Nasso (SF35) Mt 200 28”28, Lungo 4m86; Roberta Cuneaz (SF50) Mt 1500 5’24”78, Mt 3000 11’42”30; Chiara Ansaldi (SF50) Alto 1m44, Triplo 10m04; Sandra Dini (SF60) Alto 1m17; Maria Luisa Finazzi (SF75) Peso 8m24, Giavellotto 13m13; Lorella Trabaldo (SF55) Peso 4m74; Cristina Battecca (SF50) Disco 30m98; Liana Calvesi (SF75) Disco 11m69, Martello 14m60; Rossella Bardi (SF70) Martello 20m05; Sabrina Favre (SF45) Giavellotto 11m11; Staffetta 4x100 (Sandra Dini, Roberta Cuneaz, Chiara Ansaldi, Veronica Di Nasso) 1’00”39