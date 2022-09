Tiro Arco: Gli arcieri del Prince Thomas 1er a Venaria

Sabato 10 settembre dalle ore 14,30 si svolgerà sul campo dell’A.S.D. Sentiero Selvaggio di Venaria Reale in via Cavallo, 38 una gara nazionale 18m outdoor inserita nel calendario Fitarco e valevole per la qualifica ai prossimi campionati italiani in programma a Rimini nel mese di marzo 2023.

Alla manifestazione parteciperanno 138 arcieri tra le divisioni arco olimpico, arco compound e arco nudo. Alla gara sono iscritti le categorie senior, master, junior, allevi ragazzi e giovanissimi. La Valle d'Aosta è rappresentata dalla società Prince Thomas 1er che farà scendere in campo anche 8 atleti del settore giovanile.

"La tipologia di gara 18 m outdoor - spiega il presidente di Sentiero Selvaggio, Emilio Fanti (nella foto) - è una nuova tipologia di gara che la Federazione Italiana ha inserito solo da pochi mesi nel proprio calendario nazionale e questa di Venaria Reale è una delle primissime gare che si svolgono in Italia".

Le regole tecniche sono le stesse della gara 18m indoor con la sola variante che gli arcieri sono condizionati, a differenza del 18m indoor, dalle condizioni atmosferiche che in alcuni casi complicano le operazioni di mira.

Oltre alla Valle d’Aosta saranno presenti Liguria, Lombardia e Piemonte.

Sergio Abbadessa (ds) col Presidente federale Mario Scarzella mentre ritira una targa, con l’olimpionico degli anni ‘70 Sante Spigarelli (attuale CT della Nazionale) primo in Europa e secondo al mondo per avere raggiunto 1300 punti nella ex gara olimpica a 144 frecce (a 90,70,50,30 metri)