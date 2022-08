Tiro Arco: Una disciplina che aiuta la concentrazione e favorisce l’autocontrollo

Quale occasione migliore, dunque, per cercare per dare nuovo impulso ad una disciplina sportiva che in Valle brilla per le tante medaglie conquistate in numerosi anni di attività. Presieduta da Sergio Abbadessa, la federazione arco vda cerca lo spazio adeguato ai risultati ottenuti.

In Vda sono attive due società: Arcieri Prince Thomas 1er, presidente Sergio Abbadessa, e Arcieri Grand Paradis, presieduta da Gerbaz Claudio. In particolare, Arcieri Prince Thomas 1er vanta partecipazioni ai Campionati Italiani, alla Coppa Italia delle Regioni ed alla fase Nazionale dei Giochi della Gioventù con un palmares di 7 medaglie d’oro, 5 d’argento e 9 di bronzo.

Di più, per conto della Federazione ha organizzato 3 Campionati Italiani di Ski-archery (sci da fondo e tiro con l’arco) e nel 1998 il I° Campionato del Mondo di questa specialità. Inoltre continua la collaborazione enti locali per la promozione di uno sport con lo slogan: “Fai come noi, tira con l’arco Il più antico degli sport moderni”.

La società Arcieri Prince Thomas 1er conta circa 70 iscritti, di cui una ventina del settore giovanile; dispone di un Allenatore e quattro Istruttori di I° livello.

Arcieri Prince Thomas 1er mette a disposizione gli istruttori, le attrezzature, gli impianti a disposizione per chi avvicina al tiro con l’arco in moda di poter praticare tutte le discipline riconosciute dalla Federazione e dal CONI come: gara F.I.T.A. (Tiro in piano all’aperto sulle distanze olimpiche e tiro indoor); CAMPAGNA (percorso in pendenza boschivo-collinare con 12 o 24 piazzole di tiro in cui i bersagli sono posti sia a distanze conosciute sia a distanze sconosciute da valutare; 3D gara simile alla precedente, con sagome animali.

Di più, fornisce GRATUITAMENTE tutta l’attrezzatura per il tempo necessario fino all’acquisto di un proprio arco da parte del neofita; rimborsa ai suoi iscritti residenti le quote di partecipazione a gare sia in Valle sia fuori Valle e, ciò che è più importante, fornisce assistenza tecnica GRATUITA sia a livello di attrez zatura sia a livello di tiro per tutta la permanenza nel sodalizio.

Il tiro con l'arco è uno sport di antiche origini e fonda le sue radici nella storia stessa dell'uomo. L'arco infatti è uno dei primi congegni primitivi evoluti e una tra le invenzioni più originali dell'umanità. Attualmente il tiro con l’arco viene praticato in tutti i continenti da circa 8 milioni di arcieri, è una disciplina olimpica e l’Italia da anni ricopre un ruolo di Nazionale leader.