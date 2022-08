Trail: Ugazio e Valmassoi primi nel VK2 di Courmayeur

Il circuito Défi Vertical, dopo una pausa lunga più di un mese, è ripartito da Courmayeur con la tradizionale e spettacolare prova che porta ai 3.560 metri della terrazza panoramica di Punta Helbronner. Sui ripidi sentieri del VK2 - 11 chilometri, 2.000 metri di dislivello positivo - i più veloci sono stati Marcello Ugazio e Martina Valmassoi.



Nella gara maschile Ugazio ha coperto la distanza in 1 ora 43’39”, precedendo di 1’12” lo svedese Petter Engdahl e di 6’42” il francese Vincent Loustau. Quarto e quinto posto per Didier Lino Chanoine (1 ora 51’03”) e Alex Déjanaz (1 ora 52’25”).



Martina Valmassoi ha dominato la prova femminile chiudendo in 2 ore 09’47”. Secondo posto per la messicana Karina Carsolio (2 ore 15’41”) e terza per Roberta Jacquin (2 ore 19’36”). Quarta la sudafricana Toni McCann (2 ore 23’21”) e quinta la francese Noémie Grandjean (2 ore 25’40”).



Nel VK1 (7 chilometri, 1.000 metri di dislivello positivo, con arrivo al Pavillon) vittoria assoluta per Jacopo Gregori in 57’25”, 44” davanti al belga Thibault Debusschere e 45” alla svizzera Flavia Stutz che si è aggiudicata la gara femminile in 58’10”. Il podio maschile è stato completato da Massimo Junod, quarto assoluto in 58”12, quello femminile invece da Gloriana Pellissier (1 ora 05’34”) e Giulia Collavo (1 ora 07’56”).



Sabato 6 agosto è in programma l’ultima prova del Tour Trail della Valle d’Aosta. A Valtournenche andrà in scena il White Peaks; due i percorsi, skyrace di 32 chilometri (2.000 metri dislivello positivo) e trail di 18 chilometri (1.100 metri di dislivello positivo). I vertical tornano invece nel mese di agosto: il 14 appuntamento a Morgex con il Vertikal 2000, il 21 a Issime per la Scalata al Bivacco Cravetto che chiuderà la stagione dei circuiti regionali.