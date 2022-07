Corsa: Axelle Vicari e Francesco Carrera vincitori della Biella - Oropa

Questi i numeri dell'evento: 12 chilometri la lunghezza del percorso, con ben 740 metri di dislivello positivo, 265 gli atleti al via.

Tra le donne successo netto per la vicecampionessa europea U20 di corsa in montagna Axelle Vicari, valdostana portacolori della Sisport , al traguardo con il tempo di 58’14”, unica sotto l’ora. Alle sue spalle la triathleta novarese Benedetta Broggi (Raschiani Pavese), arrivata in 1’00”16 e la biellese Matilde Bonino (Atl. Stronese Nuova NordAffari), classe 2004, 18 anni compiuti da qualche giorno, la più giovane in gara: 1h02’16” il suo tempo. Le prime tre sono state insieme per i primi chilometri, poi alle prime impegnative rampe Vicari ha allungato tenendo un passo impossibile per tutte le avversarie. Completano la classifica delle prime cinque la piveronese Mastewal Ghisio (Atl. Saluzzo, 1h02”47) e Federica Panciera (Torino Road Runners, 1h04’37”).

Tra gli uomini, successo per il borgosesiano Francesco Carrera (Casone Noceto) che ha concluso con il tempo di 47’47”, bissando la vittoria nel primo evento stagione organizzato dal Gac Pettinengo, la Biella-Piedicavallo. Al secondo posto un iscritto last minute: si tratta dell’atleta marocchino Hicham Boufars (Asd International Security di Nola) al traguardo in 49’54”. Sul terzo gradino del podio il biellese classe 2002 Paolo Orsetto in forza all’Atl. Vercelli 78: 51’19” il suo tempo. A completare la classifica dei primi cinque anche il lombardo Michele Belluschi (Grottini Team Recanati, 51’53”) e il 20enne Andrea Mandrino (Atl. Alessandria, 52’27”).