Grande successo per la sesta edizione di “Moto in Piazza”, evento che si è svolto domenica 17 luglio a Verrès. Sono state oltre 1.500 le persone presenti, giunte per ammirare l’esposizione di oltre 250 moto di tutte le tipologie. All’evento hanno partecipato diversi gruppi motoristici provenienti anche da fuori regione: Vespa Club Aosta, Lambretta Club Piemonte Valle d'Aosta, Ducati Desmo, Moto Epoca, Custom, Vespa Club Saint-Vincent e Ivrea.





Una cinquantina di bambini si sono divertiti con le minimoto elettriche, girando per tutto il giorno sul percorso allestito in piazza Rigotti dalla Federazione Motociclistica Italiana. I più golosi hanno potuto assaggiare le prelibatezze dello street food, oppure conoscere alcuni prodotti della tradizione valdostana.



La manifestazione è stata organizzata dall’ASD Starcross MX di Verrès, con il supporto dell’amministrazione comunale, della FMI della Valle d’Aosta e del Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d’Aosta, presieduto da Elisa Giordano che per un giorno ha messo da parte il suo ruolo istituzionale e ha intrattenuto grandi e piccini vestendo i panni del “Draghetto viola di Verrès”.